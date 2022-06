Anderson .Paak se introdujo al mundo del K-Pop con una especial aparición en el evento en línea que BTS hizo para presentar su nuevo material.

El pasado 10 de junio la agrupación surcoreana hizo su tan esperado comeback con un álbum de antología titulado Proof. Para celebrar el lanzamiento, la boy band hizo un livestream en el que tuvo como artista invitado a Anderson .Paak, quien le apoyó tocando la batería en la interpretación de “Yet to come (The most beautiful moment in life)”, sencillo principal de la compilación.

Además, durante el evento, el rapero también le dijo a BTS lo que piensa sobre esta canción y reveló que su hijo fue quien le mostró por primera vez la música de los idols: “Me encanta, me recuerda a la iglesia, es genial. Es fantástico. Él es un gran admirador, así que me hizo fan, y desde entonces he estado obsesionado. He sido ARMY desde entonces”.

“Yet to come (The most beautiful moment in life)” junto con las otras 47 canciones que conforman Proof de BTS ya se encuentran disponibles en plataformas digitales. Entre los temas que aparecen en este disco están su colaboración con Halsey “Boy with luv” y “No more dream”, sencillo con el que la banda debutó.

Por otra parte, Anderson .Paak también está por estrenar una película enfocada en la cultura del K-Pop. Según reveló, el filme seguirá la historia de un músico que viaja a Corea para escribir canciones para estrellas de K-Pop, aunque la situación da un repentino giro cuando al llegar allá se percata de que su hijo perdido está a punto de liderar una de las bandas más populares del género.

El rapero dirigirá y protagonizará el filme.

Foto de portada vía YouTube.

