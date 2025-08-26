Ancient Rites: Batallas, paganismo y oscuridad

Ancient Rites es una banda belga de black metal… no, tachemos eso. Ancient Rites, de Bélgica, mezcla folk con black… no, no me gusta. Veamos, cuando hablamos de Ancient Rites nos referimos a una banda que le entra al viking… tampoco. Bueno, Ancient Rites toca un poco de todo eso con una base de black metal, y la manera en que lo ha hecho durante 37 años le ha valido establecer su nombre entre la élite de las bandas de culto. Por eso no sorprende verlos en el cartel de un festival que también es de culto en el que caben como anillo al dedo, el Candelabrum Metal Fest.

Los belgas tienen diez años desde que lanzaron un disco de material original, pero dice el dicho que a cada guajolote le llega su navidad, y en el caso de esta banda, ya se cocina un disco nuevo. Esto dijo Erik Sprooten, guitarrista y segundo miembro más longevo de la banda detrás solamente de Gunther Theys, cantante y fundador. “Tenemos planes para un próximo lanzamiento, maquetas de canciones tipo vieja escuela. A lo largo de los años hemos evolucionado como banda y en el proceso nos alejamos de nuestras raíces. Ahora es un buen momento de volver a ellas. Mi expectativa es que el nuevo álbum sea una mezcla entre Fatherland y los dos primeros (The diabolical serenedes y Blasfemia eternal). Todos queremos que sea más brutal, Gunther también lo espera así, con un toque más crudo”.

Erik tiene 56 años. ¿Alguna vez, querido lector, te has preguntado como hace gente de esa edad para mantener el fuego en las venas? Porque cuando tenemos veintitantos o treinta y tantos, la mayoría solemos decidir que tal o cual debería retirarse porque perdió la garra. Luego, pasan los años, cumplimos cincuenta y tantos y vemos gente de esa misma rodada haciendo metal extremo, sin concesiones. ¿Cómo se logra eso? “Siendo honesto, no tengo ni idea. Yo todavía puedo. Y no sé, incluso a Gunther le sigue gustando un poco de lo antiguo, como el viejo Sodom, un poco más crudo. Y solía escuchar mucho punk clásico. Quizás lo-fi no sea la palabra correcta, sino música cruda. Así que supongo que intentaremos ir en esa dirección”.

La banda es de Bélgica pero no todos viven ahí. Erik vive en Países Bajos (Holanda para los old school, porque tampoco es incorrecto llamarle así). En ese sentido ¿cómo funciona Ancient Rites a la hora de crear música? “Cuando ensayamos, lo hacemos generalmente un día antes del concierto. Viajamos a Bélgica para ensayar. Llevo conduciendo hasta Bélgica desde que estoy en Ancient Rites, no hay problema. La mayoría de las cosas nuevas las escribo aquí, pero quiero que todos participen así que ensayamos. Cuando tenemos tiempo, vamos a casa de John (Berry, baterista) y tocamos. Luego todos pueden reaccionar y decir: ‘quizás deberíamos añadir algo como esto’ y tocar algo distinto. A veces grabo demos y se los mando al otro guitarrista, que vive en otra parte de los Países Bajos, las subimos a la nube. Esa es más o menos la manera en que trabajamos ahora. Por otro lado, sí, seguimos siendo una banda de la vieja escuela que cuando tiene temas armados se junta para tocarlas en grupo y ver si funcionan”.

Erik parece ser de esas personas pragmáticas que se ajustan el entorno. Por ejemplo, al preguntarle qué le diría a alguien que le pregunte por dónde empezar si quiere entrarle a la música de Ancient Rites dijo que aunque no le genera nada de ingreso, lo más sensato es ir a Spotify y escuchar las canciones más reproducidas. Si le gusta, entonces le recomendaría comprar los discos. ¿Es relevante tener un sello discográfico detrás? “Siendo sincero, no lo sé. Digamos que si logras publicar tu música a través de un sello como Nuclear Blast o Napalm Records, tendrás visibilidad. Así que supongo que puede ser importante. Pero también me gustaría creer que no es necesario. Espero que el nuevo álbum lo edite alguno. Aún no tenemos contrato pero estoy seguro de que lo conseguiremos”. Además mencionó que en todo caso, la ventaja de Spotify es que ofrece estadísticas interesantes sobre el comportamiento de la música de la banda, como por ejemplo saber con certeza en dónde los escuchan más.

Erik es otro de esos personajes para el que todo comenzó con los caripintados favoritos de la crítica. “Mi primer gran descubrimiento musical fue cuando tenía 9 o 10 años. ¿O a los 11? Mi primera introducción al rock fue Dynasty de KISS. Debo decir que ya no escucho ese álbum porque es un poco flojo. Pero cuando escuché a KISS, todo cambió para mí. Después de Dynasty, pensé: ‘sí, me encanta esta banda’. Luego ahorré durante unos meses y había un álbum doble en un centro comercial cercano, llamado Double Platinum, también de KISS. Cuando lo escuché en casa fue como si… quizá no entendía bien qué pasaba, pero la música sonaba más dura, más contundente. Era la misma banda que en Dynasty, pero un poco más dura. Después conocí a Status Quo, Van Halen, Iron Maiden y Saxon, Metallica y Judas Priest, el resto es historia. Aún hoy en día, en mis solos de guitarra hay algo de Ace Frehley, es uno de mis héroes. Puede que técnicamente no sea el mejor, pero todos sus solos los puedes cantar, los puedes recordar. Eso es genial”.

Candelabrum no será el debut de Ancient Rites en México, pero tampoco es lo que conocemos coloquialmente como banda que ya paga predial en nuestro país. Esta será una excelente oportunidad de verlos con una producción sonora de alto nivel y rodeada de grandes bandas que en conjunto proveen de una oportunidad espectacular de pasarla bien. En torno a esta banda, dice Candelabrum en su página oficial que “sus álbumes son portales a tiempos antiguos donde la batalla, el paganismo y la oscuridad se encuentran con maestría musical. Desde The diabolic serenades hasta Rubicon, cada lanzamiento es un testimonio de su capacidad para crear black metal que trasciende las fronteras del género”.

