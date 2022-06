Anamanaguchi, la banda detrás del soundtrack de Scott Pilgrim vs the world: The game, llegará a la Ciudad de México.

Originario de Nueva York, el combo de chiptune indie rock lleva ya algunos años haciendo ruido en la escena musical. Sin embargo, el haber creado la banda sonora del videojuego de Scott Pilgrim vs the world (sí, el mismo de la película dirigida por Edgar Wright) fue lo que lo catapultó a la fama.

Desde entonces, Anamanaguchi emprendió una intensa travesía que le ha llevado a visitar algunas de las ciudades más importantes de Norteamérica, y la buena nueva es que nuestro país ya forma parte de esta lista con un concierto en la Ciudad de México. Así que presta mucha atención, que no te querrás perder esta experiencia.

Según se anunció en redes sociales, Anamanaguchi se presentará el próximo 27 de agosto en el Lunario del Auditorio Nacional. La preventa Citibanamex se llevará a cabo el 5 y 6 de julio, mientras que la venta general comenzará al día siguiente a través de la red Ticketmaster y en las taquillas del recinto.

Este show será exclusivamente para presentar en vivo los temas que musicalizaron el videojuego de Scott Pilgrim vs the world, aunque seguro tendremos la oportunidad de escuchar otros de los éxitos de la banda como “Miku”, “Pixel candle” y su más reciente sencillo “Hopes and dreams”.

