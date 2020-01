El clásico de los 90 está de regreso y ahora, Sony quiere revivir la película de Anaconda con una nueva cinta que será una apuesta muy parecida a lo que fue “The Meg”.

Anaconda es una películas que es tan mala que parece buena. Incluso se ha convertido en un clásico que no puedes no ver. A esta producción le pasó tal y como a las cintas de Sharknado, son cintas tan malas en cuestión de trama, efectos visuales, etc, que incluso llegan a convertirse en películas de culto.

De acuerdo a un reporte de The Hollywood Reporter, Sony se encuentra desarrollando una nueva cinta a manera de reinicio de Anaconda. Esta no repetirá la misma historia y se presentaría como una reimaginación de lo que fue la cinta de 1997 protagonizada por Jon Voight, Jennifer Lopez, Ice Cube y Owen Wilson.

Está nueva película ya cuenta con guionista y es nada más y nada menos que Evan Daugherty, quién también fue guionista de películas como Tomb Raider (2018) y Snow White and the Huntsman. Con esto, Sony busca recalcar su compromiso que tiene hacia la película.

Hasta ahora no se ha reportado ni concretado nada con el tema de la producción. Sin embargo, Sony tiene una clara misión para Daugherty, ya que según THR, la compañía quiere que esta nueva película sea algo parecido a lo que fue “The Meg”.

Hasta ahora no se conoce la fecha de lanzamiento de la nueva película de Anaconda.