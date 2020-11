Ana Roxanne empezó su disco de debut en 2015, lo auto editó en 2017 y al fin se publica para el aficionado musical.

Se trata de Because Of Flowers,un disco de ambient, spoken word, samples, conmovedores synths etéreos y una voz cristalina, en la senda marcada por Julia Holter la última década.

Because of Flowers de Ana Roxanne es un tributo poético a realidades latentes que hoy emergen socialmenente, pero antes lo hicieron emocional y poéticamente, como la intersexualidad. Con la obra del poeta y filósofo Chino Lao-tzu de introducción al universo sensible de Ana Roxanne.