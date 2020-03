La familia de Amy Winehouse confirmó que realizarán una biopic sobre la fallecida cantante. Con la que, según comentaron, buscan proyectar la historia de Amy y mostrarle al mundo cómo era ella realmente. Además de que dijeron que las grabaciones ya están por comenzar, aunque originalmente iniciarían el año pasado.

De igual forma, se comentó que Debra Hayward de Monumental Pictures y Alison Owen, mamá de Lily Allen serán las encargadas de producir el filme. Mientras que Geoff Deane será el que escriba la historia de la vida de Winehouse.

Durante la inducción de la cantante al Music Walk Of Fame de Londres, su papá Mitch declaró:

Hay un par de cosas que no puedo explicar claramente, si esa es la palabra correcta. Realmente no puedo elaborarlo, pero sí, habrá algo de eso y un show.

Y cuando se le cuestionó si esta nueva biopic seguiría la fórmula de las biopics ganadoras del Oscar, Bohemian Rhapsody y Rocketman, contestó: “Una historia diferente, pero será algo similar yo creo, aunque aún no hemos llegado tan lejos. Todo es muy emocionante”.

Por otra parte, el 20 de enero también se abrió una nueva exposición sobre Amy Winehouse en el Grammy Museum de Los Ángeles. La cual estará hasta el próximo 13 de abril, para después continuar exhibiéndose en otros países como Chile, Londres e Irlanda.

En la llamada Beyond Black – The Style of Amy Winehouse se están mostrando lyrics de Amy nunca antes vistas escritas a mano, entradas de su diario, videos y algunos de los icónicos vestuarios que utilizó a lo largo de su carrera. Toda la información de la exhibición la puedes encontrar en el sitio oficial.

