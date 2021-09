Amy Winehouse ha sido una de las voces más poderosas que el mundo ha visto surgir en las últimas décadas. Si bien su enorme talento para componer y cantar la llevó al éxito, detrás de sus canciones se escondió una trágica historia llena de excesos y corazones rotos.

Muchos mitos han girado entorno a la vida de la británica, pero lo que es un hecho es que un amor mal correspondido fue uno de sus principales tormentos. Todos esos sentimientos, Amy Winehouse terminaba convirtiéndolos en arte con intensos temas que retratan lo doloroso y difícil que puede llegar a ser el amor.

Te dejamos por aquí algunas canciones:

“Oh what a mess we made and now, the final frame… Love is a losing game”

“Yours is a familiar face but that don’t make your place safe in my bed”

“I can’t wait to get away from you. Unsurprisingly, you hate me too”

“Pour myself over him, moon spilling in and I wake up alone”

“You go back to her and I go back to black”

“My destructive side has grown a mile wide and I question myself again, what is it about men?”

“In your way, in this blue shade, my tears dry on their own”

Foto de portada vía Facebook Amy Winehouse.