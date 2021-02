Amorphis lanzó hace unos días el sencillo en vinil de “Brother and sister”, limitado a 666 copias. Los finlandeses revelaron también el video con letra del tema. Al respecto, el tecladista Santeri Kallio comentó: “Tenemos en vinil dos grandes canciones de las sesiones del Queen of time que al final no quedaron en el disco. Una es la atmosférica ‘Brother and sister’ y la otra es ‘As mountains crumble’, majestuosa y clavada en el prog. Ambas habrían quedado muy bien en el disco pero al final se decidió que fueran bonus tracks para enriquecer diversas ediciones. Hoy, al verlas editadas en este sencillo espero que finalmente obtengan la atención que merecen”.

TXT::Luis Jasso

Ahora bien, ¿por qué las bandas han regresado a la idea de editar materiales en vinil? Porque venden. Y el metal además es un genero que favorece el coleccionismo y la fidelidad musical. Es decir, la mayoría de los melómanos que se autodescriben como metaleros, se van a morir con esa etiqueta pegada y, en ese contexto, parte de la experiencia es comprar música en vinil, más allá de la fidelidad del sonido. Los sellos discográficos lo saben y por eso hay algunos, como Nuclear Blast en este caso, que ofrecen un extra: no se trata nada más del clásico plato de vinil de 7 pulgadas; éste tiene una forma no geométrica y está lleno de color. La idea de que sólo se vendan 666 copias implica exclusividad para quienes lo compren y al mismo tiempo evita riesgos innecesarios para el sello de producir una gran cantidad de copias y que eventualmente una buena parte de ellas no se venda.

Por si fuera poco, Amorphis comenzó hace poco las pre órdenes de su box set de viniles de 30 aniversario llamada Vinyl collection 2006–2020, misma que contiene todos los discos en los que ha grabado Tomi Joutsen, a partir del clásico de 2006, Eclipse. Esta caja estará disponible el 26 de marzo de 2021 y llevará, además, un vinil doble inédito llamado Live At Helsinki Ice Hall, grabación del último concierto que ofreció la banda antes de la pandemia. Enhorabuena para esta banda. De las más finas en el mundo del metal progresivo.