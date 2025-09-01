Daniela Spalla y Esteman: Un ‘Amorío’ que se baila recordando

“Fue en realidad un comentario suyo lo que hizo posible este disco”, contó Esteman mientras revelaba cómo nació la chispa de Amorio. “Sí, alguien dijo: ‘yo necesito un álbum de estos dos juntos’, y bueno… aquí estamos”, completó Daniela Spalla mirando a su cómplice. En una noche rodeada de rosas y de sentires susurrados, el dueto presentó en exclusiva los resultados de un plan que tomó casi dos años concretar y que hoy ya podremos recorrer pista por pista.

Le das play al disco y entras en un lugar que, extrañamente, se siente familiar. El primer beat te lleva directo al “Bar de Corazones Rotos”, donde dos enamorados comparten un encuentro fugaz. Golpeados por la realidad, no queda más que un trago y una historia compartida. Ambos esperan que un nuevo día llegue sin miedo al dolor que deja el desamor…

De ahí, la primera voz toma el micrófono y nos habla quizás de lo que vivió; de un beso vacío, de un abrazo que no calienta, de ese ir y venir emocional que nunca termina de encajar. Es la pista perfecta para quienes saben que deben irse, mirar atrás y decir: “No sabes amar”, o como ellos dirían te falta todo.

Lo que parece ser la otra cara de la historia llega con “Amantes”, tema que ya había adelantado el nivel emocional del disco. Aquí, la figura del amante (siempre escondida, siempre señalada) toma el micrófono para decir que lo suyo va más allá de una aventura. Todo sobre un beat pegajoso que juega entre la complicidad y la culpa.

La química crece. ¿Qué pasa cuando juntas tequila con sal? Pues tiene lugar una fiesta de sabores y emociones que deja atrás esos recuerdos que ya no figuran. Así funciona “Te va a doler”, con una base de salsa capaz de poner a bailar al más escéptico. La letra es directa: aunque la otra parte rompió el acuerdo, tarde o temprano, el karma cobra su factura. La cosa viene acompañada de un merengue que encaja en la salsa, un ritmo que exploraron Dani y Esteban mientras el último recordaba su infancia.

Sin olvidar que estamos en una “Cita compartida”, el recorrido sigue donde unas campanas con tintes ochenteros (y un guiño inevitable a Selena) abren paso a un tema que es puro baile. Dos ingenuos enamorados saben que algo está naciendo, aunque no todos lo entiendan (tal vez ni ellos). Poco importa: así es el amor, ¿no?

Así como el viento en primavera, tan pronto llega, puede que no sea eterno. De tal modo, sin avisar, llega “El acuerdo”: un pacto escrito que pronto se quiebra. ¿Qué pasa cuando alguien olvida lo prometido, así haya sido efímero? La historia del amorío sigue, aunque se desvíe de lo que alguna vez se pensó eterno.

Tras la ruptura aparece “Nada que ver”, canción que celebra una complicidad con uno mismo: reconocer que aquella persona era solo una idea lejana, alguien que en realidad nunca encajó. El ritmo invita a salir de la rutina, a sacudirse el desgaste y seguir adelante.

“Llorando en el avión” es quizá la pieza más autobiográfica. Esteban y Daniela la definen como un espejo de sus propias historias que pocas veces traen a la mesa: el dejar países, amores e inercias para perseguir un sueño. La escena es clara: una lágrima reflejada en la ventanilla mientras vuelas hacia lo que quieres ser mientras recuerdas lo que un día fuiste.

Como metáfora cuidadosamente calculada, llega “Aeropuerto”, la penúltima parada del viaje. Narra un amor que vive en la eterna espera de cada despedida: un último beso retenido hasta el siguiente encuentro.

El cierre no podría ser más crudo: “Duele”. Una carta que se vuelve canción, que impacta como la primera vez, y que obliga a sentarse frente a uno mismo, con lo que queda y lo que debe dejarse atrás. Amar no siempre significa quedarse: a veces es avanzar sin odio, pero también sin retorno.

Termina el disco y el silencio pesa distinto. Amorio se revela como un viaje de emociones, recuerdos, baile y vulnerabilidad. Un EP que evita los clichés del romanticismo fácil y apuesta por explorar sus grietas y contradicciones. ¿Qué sigue para Esteman y Daniela Spalla? Habrá que esperar. Por ahora, este Amorio ya encontró dónde quedarse.

