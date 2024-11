Amor Muere: “Somos un huracán que pasa, remueve y sigue su camino”

Un supergrupo, una noción que conglomera a cuatro mujeres independientes, autónomas, que han encontrado en la amistad el mejor vínculo para crear de manera conjunta. La cuarteta integrada por Gibrana Cervantes (GC), Mabe Fratti (MF), Concepción Huerta (CH) y Camille Mandoki (CM), debutó discográficamente en 2023 con A time to love, a time to die (Scrawl World), álbum que vino a confirmar la reputación que la agrupación ya se había forjado en directo. En 2024, Amor Muere no ha efectuado concierto alguno en nuestro país, pero la sequía se romperá el sábado 7 de diciembre, cuando la cuarteta ofrezca una única presentación en Casa del Lago. Nos “sentamos” a charlar con ellas acerca de este momento de latencia en donde, no obstante las distancias, la llama creativa permanece.

FOTO::Parcifal Werkman

Amor Muere ha estado largo tiempo sin actividad. ¿Qué ha sido de ustedes durante esto? ¿Cómo definen los momentos de colaboración en la lejanía?

CH. Cada una seguimos trabajando en nuestra práctica personal, eso es lo que hace especial a Amor Muere, siempre que tenemos la oportunidad de juntarnos, proponemos lo que hemos aprendido desde la distancia y lo compartimos para crear juntas, esto es lo que enriquece realmente este proyecto.

GC. Las cuatro estamos muy ocupadas con nuestros proyectos solistas y sabemos que es difícil planear algunas cosas para Amor Muere, pero como dice Concepción, aunque cada una siga trabajando en lo personal siempre nos compartimos desde ese aprendizaje, y cuando llega el momento de estar juntas es una sinergia en nuestra música.

CM. Cuando estamos en el mismo lugar es cuando nos funciona hacer música y como el tiempo que nos toca pasar juntas es poco, inevitablemente se trata de aceptar y esculpir lo que va saliendo más espontáneo en el momento. Los tiempos son complicados de definir a veces, y hay mucho trabajo tanto interno como externo que nos ayuda a unir las piezas para un momento así.

Cuando se reúnen como Amor Muere, ¿cuál es la forma de trabajo?

CH. Este año en el tour que hicimos en marzo y abril, nos concentramos a componer juntas, hicimos canciones nuevas. Ahora estamos en una fase de organización de tiempos, pero por supuesto que queremos hacer más música juntas y poder presentarla.

CM. La espontaneidad para mí es lo que define a Amor Muere. Es un trabajo intuitivo limitado por tiempos muy cortos en donde se intensifica una escucha a las demás y se busca tanto complementarnos, acompañarnos, como dejarnos ser.

GC. La forma de trabajo es muy natural, el momento que nos ponemos a tocar salen ideas y esas las vamos diseñando de la manera que las cuatro nos sintamos cómodas. Creo que entre todas complementamos las narrativas individuales que cada una tiene.

MF. Definitivamente, es un trabajo natural y es un espacio donde más que nada hay diálogo musical entre todas. Como dicen las demás: nos dejamos ser, y desde ese diálogo (en forma de improvisación), vamos encontrando cosas que se quedan y se transforman en canción a través de la repetición de esas ideas y de organizar/orquestar, luego que una idea tiene una forma más concreta.

¿Será esta reunión una oportunidad para gestar una nueva producción discográfica?

CH. Eso estamos planificando, yo creo que sí haremos otro disco pronto. ¡Tal vez les podemos compartir más detalles después!

GC. Creo que algo nuevo va a salir de esos días de encerrón, estoy emocionada por eso.

CM. Cada vez que nos juntamos se encuentra alguna idea nueva. Lo difícil para nosotras es definir en qué momento se le podrá dar forma de producción discográfica al trabajo que surge desde esa espontaneidad. Es una plática constante y eventualmente culmina en que el deseo por sacar un proceso a la luz nos va guiando y presionando también a juntar las piezas que faltan.

MF. Cabe mencionar que el primer disco de Amor Muere es producto de algo que hicimos desde 2018. Toma tiempo organizarnos, pero todo dependerá de cómo estemos de tiempo para producir un nuevo disco. Las ganas definitivamente están ahí.

Si, como supongo, un concierto de Amor Muere involucra la improvisación, ¿existe algún acuerdo previo?, ¿qué tanto modifica el hecho de conocerse, musicalmente, personalmente, esa improvisación?

CH. Realmente tocamos nuestro disco, pero siempre hay una parte más improvisada donde proponemos cada una nuestros procesos y siempre es un encuentro de sonoridades. Nos escuchamos mucho, es una conversación sonora entre nosotras, nos conocemos muy bien y por supuesto que confiamos mucho entre nosotras.

GC. Nos ponemos de acuerdo en el set list, pero siempre habrá algo de improvisación en esas canciones, a veces solo de probar sonido sale una impro y de ahí nos agarramos para involucrar motivos nuevos a cada presentación. Confiamos mucho entre nosotras.

CM. Concuerdo que es un ejercicio de confianza. Todas tenemos un aspecto en donde nos interesamos por la improvisación y aunque se definen tiempos, canciones y motivos, todo esto surge desde la improvisación y de ahí se van construyendo canciones y pasajes.

MB. De acuerdo con las chicas. Siempre hay espacio para la diversión, pero hay canciones que son como la espina dorsal de todo el concierto. Hay señales sonoras que nos hacen movernos para adelante y no dejarnos en el bucle de la improvisación también.

¿Qué podemos esperar de su próximo concierto, de su reunión, en Casa de Lago, UNAM?

CH. Me gustaría mencionar que para mí ser parte de Amor Muere ha sido algo fundamental en mi búsqueda y crecimiento, he aprendido mucho estando en este proyecto y también he tenido la libertad y el feedback de explorarme a mí misma y a mi práctica sonora y eso me tiene muy agradecida con ellas. Vamos a tocar nuestro disco, con las canciones nuevas que compusimos este año y también estamos trabajando algunas partes especiales nuevas, ya que Casa del Lago es un lugar muy especial para nosotras. Y tocar en México, ¡qué mejor!

GC. Mucha complicidad. Cuando hicimos la gira en Europa este año hicimos canciones nuevas, me gusta tocar las canciones del disco, estoy muy emocionada de tocar otra vez con Camille, Mabe y Concepción. Creo que va a ser especial volver a reunirnos y tocar en Casa del Lago.

CM. A mí me da mucha ilusión siempre que podemos juntarnos en México. Casa del Lago UNAM se ha vuelto un lugar importante tanto para escuchar música como para tocar y compartir procesos para todas, y se siente rico ser recibidas ahí por tantas razones. Me da mucha ilusión convivir con las tres. Siempre es bien intenso y divertido. Un huracán que pasa, remueve y sigue su camino, sin tiempo de pensar nada.

MF. ¡Definitivamente las nuevas canciones! Y en un espacio que aparte es tan hermoso y que da el espacio para nuevas audiencias; creo que también podemos esperar sorpresas de parte de la audiencia.

*Amor Muere se presenta el próximo 7 de diciembre en el foro Alicia Urreta, de Casa del Lago, a las 19:00 hrs. ENTRADA LIBRE.

