Todo lo que haga la artista Yu Su tendrá cabida en Café Marvin. Su alianza sonora con Francis Inferno Orchestra, llamada YUF-O, y cristalizada en el EP You Eff Ohh ya tuvo su espacio en esta sección. Ahora se edita el segundo single del EP, el track Do You Ever D.R.E.A.M Of Flying?.

La exuberancia musical de Yu Su, su facilidad de crear un discurso propio con trazos de trance, ambient, house, synth wave… vuelve a quedar patente con este Do You Ever D.R.E.A.M Of Flying?

La aportación de Francis Inferno Orchestra es la psicodelia en forma giratoria que la canción desprende.