Sin duda Perila es una de las estrellas surgidas de la poderosa nueva ola de ambient. Con su ambient de experiencias físicas, la rusa Aleksandra Zakharenko, debutó con el label Smalltown Supersound con el álbum titulado How Much Time It Is Between You And Me?

Ahora publica el Ep there are no words to describe it. Un trabajo que se hace eco del horror de la guerra que enfrenta a su país con Ucrania y que en lo musical mantiene el sonido fantasmagórico y emocional de sus anteriores trabajos.

Zakharenko es también fundadora de WET (Weird Erotic Tension), una comunidad on line que explora ideas de sexualidad sónica en podcasts que mezclan spoken word, poesía y field recordings.

La artista residente en Berlín nos deja unas palabras para acompañar esta nueva joya del arte avanzado.

No hay palabras para describirlo

la forma en que nos sentimos

Permanecer juntos

deseo esperanza unir creer apoyarnos unos a otros

busca un hogar adentro

los amo a todos

trata de sanar siempre que puedas en sonido en la naturaleza en abrazo

enviando cálida cálida energía cálida

todas las ganancias serán donadas a fondos humanitarios y organizaciones que luchan por la justicia ayudando a los presos políticos y la libertad

espero que todo se detenga

espero que todo se detenga.