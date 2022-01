Hace pocas semanas en Café Marvin recogíamos la compilación de la disquera de Munich i u we records en la que había un track de la artista de Oregon Patricia Wolf.

Hoy te traemos el adelanto del próximo álbum de Wolf titulado I’ll Look for You in Others.

I’ll Look for You in Others es el álbum debut oficial de Wolf, luego de muchas presentaciones en vivo, proyectos de diseño de sonido, contribuciones a compilaciones benéficas y reelaboraciones de la música de otros artistas.

Pero lo más destacable de esta sutil obra de ambient realizada con la voz de Patricia, extremadamente tratada, y los loops de guitarra de Carlos Ferreira , fue que sintiéndose desconectada de todo lo que la rodeaba, incluido su enfoque habitual de la música, Patricia encontró una nueva inspiración en los procesadores espectrales: algoritmos FFT digitales que separan y reconfiguran el audio.

El motivo de esa desconexión no es otra que la muerte de su madre y un amigo por cáncer. Temática palpable del disco. Un argumento que le hizo escibir los temas en 2020 que ahora en febrero de 2022 verán la luz.