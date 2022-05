Patricia Wolf debutó con elegiaco I’ll Look for You in Others a principios de año, anteriormente Café Marvin recogía la compilación de la disquera de Munich i u we records en la que había un track de la artista de Oregon Patricia Wolf.

Hoy te traemos el segundo álbum de Wolf titulado See Through.

“Después de un largo período de dolor, esperaba encontrar mi camino hacia un lugar de ligereza, paz, alegría, curiosidad y sensualidad nuevamente”, dice Wolf. “Lo que me sorprendió y me complació encontrar es que, en su mayor parte, lo tenía”.

Patricia escribió y grabó muchas de las canciones del álbum rápidamente, en preparación para una transmisión en agosto de 2021 en la plataforma de radio en línea 9128 Live.

