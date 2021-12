El label de Los Angeles Exosphere, publica el nuevo trabajo de Isostatic titulados Winter´s Edge.

Se trata de una obra de ambient exclusivamente drone sin asomo de organidad, más allá de la conmovedora descripción sonora de la crudeza del invierno y las emociones que sus soledades traen.

Winter´s Edge repasa el invierno con maestría, con una estructura minimal pero cargada de matices para expresar los sonidos del frío, los sueños gélidos tras los paisajes invernales. Todo inspirado por un poema de Emilly Brontë, Spellbound:

“The night is darkening round me,

The wild winds coldly blow;

But a tyrant spell has bound me

And I cannot, cannot go.

The giant trees are bending

Their bare boughs weighed with snow.

And the storm is fast descending,

And yet I cannot go.

Clouds beyond clouds above me,

Wastes beyond wastes below;

But nothing drear can move me;

I will not, cannot go.”

Sean Costello es Isostatic, ha publicado anteriormente los álbumes Earth Tone, Glacial Epoch, Cloud Forms, Woodland Structure.