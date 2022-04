Un disco de minimalismo synth y ambient recreando elementos naturales. Una delicia el nuevo trabajo del músico de Portland Graintable.

Publicado con el label británico Ransom Notem, es el tercer larga duración de James Cooke, el nombre tras Graintable, tras sus anteriores Herons de 2018 y Universal Ash de 2019

Titulado The Rain In The Trees, el disco desde su primer track, Aurora, anuncia un viaje de synth por paisajes proyectados en el espíritu del artistas.

Las sesiones nocturnas en el estudio generaron composiciones ambientales únicas, impregnadas con la esencia sónica del noroeste del Pacífico: pistas de ambiente alucinante, drones y sintetizadores que acarician los oídos del oyente como olas al final del río Columbia. Estos sonidos relajantes evocan lugares solitarios en medio de una tempestad vertiginosa, donde el muestreo de crescendos de ruido y la suavidad de los sonidos se unen para acompañar los sintetizadores de ensueño envueltos en un vellón como una nube.