Buscando entre la creación sonora experimental para esta sección en las mañanas del ecosistema cultural Marvin encontramos el trabajo del label goup británico The Silvery Water / Starry Earth / Primaeva. De Starry Earth contemplamos los referentes a la alquimia y el saber ancestral que sus cover de las tapes publicadas muestran.

Ubicado en estética simbólica del medievo está el nuevo lanzamiento de la disquera, su sexta referencia, el casete The Flutter of Wings de Of Sun And Rain.

Acompañado en todo momento por el sonido de la aguja recorriendo surcos el trabajo es un disco de ambient experimental absolutamente cuidado en su producción, rica en detalles a pesar del minimalismo que destila la producción.

Of Sun And Rain es el proyecto del músico Robert Kerr.