Nuevos tracks de Claire Rousay, eso ya es noticia para el equipo de Café Marvin. Nuevos viajes sonoros por paraísos electro acústicos, drónicos y de capturas ambientales; para experimentar cor el arma más poderosa, el cerebro.

Everything Perfect Is Already Here está compuesto por dos piezas que juegan con lo que nos rodea, lo cotidiano, y los enigmas que esconde, lo que probablemente lo sostiene de manera mágica.

Rousay construye un paisaje fluido en torno a las contribuciones acústicas de Alex Cunningham (violín), Mari Maurice (electrónica y violín), Marilu Donovan (arpa) y Theodore Cale Schafer (piano), cuyas respectivas melodías entran y salen suavemente

Los juegos de voces parecen susurros de un tiempo mantenido entre el pasado y el futuro, el inclasificable presente donde se ubica la única forma de felicidad conocida alejada del temor por el futuro y la melancolía por el pasado.

La piezas repentinamente de manera paulatina pasan del magnífico degradado sonoro a un sinfonismo ambient curativo y renovador. Pura felicidad.