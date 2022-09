Un amanecer entre brumas y sueños que nos persiguen como recuerdos vivos en nuestra mente durante las primeras horas del día. Las brumas, los deseos. los fantasmas y sus expresiones corpóreas es la base del trabajo de Conflux Coldwell y su último álbum The Phantomatic Coast.

Un disco geográficamente ubicado en la costa este de Inglaterra, del Mar del Norte.

Michael C. Coldwell pasó tres años viajando arriba y abajo por esta costa que desaparecía rápidamente, recopilando historias de fantasmas, fotografiando los caminos que no llevaban a ninguna parte, los monumentales espejos de sonido y los pastilleros tambaleándose en los bordes de los acantilados, haciendo grabaciones de campo de las olas y las señales de niebla, y escribiendo música electrónica lúgubre de caravanas estáticas. Este proyecto fantasmagórico finalmente culminó en un corto ensayo titulado Views from Sunk Island, y este nuevo álbum de Conflux Coldwell.

The Phantomatic Coast sirve de BSO pero sobre todo de ejercicio de memoria vida con ambient music experimental y fantasmágorica.

Michael “Conflux” Coldwell es un músico y artista de Leeds, Reino Unido. Ha publicado casi una decena de álbumes desde 2013 que lanzó su primer disco completo titulado Alternating Current.

Forma parte del colectivo Urban Exploration y trabaja en la Universidad de Leeds, donde investiga la hauntología de los medios.