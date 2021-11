No somos muy dados a las compilaciones en Café Marvin, pero el disco publicado por el label Ninja Tune bajo el título At0 EP2, tiene distintos atractivos que le hace meritorio de estar en esta sección.

El primero que la selección del disco está curada por Coldcut, uno de los mas interesantes productores de Ninja Tune y de la electrónica británica las dos últimas décadas. Coldcut otorga un carácter homogéneo con el ambient como elemento aglutinador.

La nómina de artistas del disco es incontestable: Ryuichi Sakamoto, Suzanne Siani, Sigur ​​Rós, Steve Roach, Kaitlyn Aurelia Smith, Skee Mask, Helena Hauff, Juliana Barwick, a Winged Victory For The Sullen, Laraaj…

Y lo más importante At0 EP2 presenta nuevas composiciones de los artistas participantes.

Además los beneficios del disco irán a CALM (Campaign Against Living Miserably), Mind and Black Minds Matter.

Para arrancar el día esta suite drónica firmada por el dúo de ambient A Winged Victory For The Sullen.