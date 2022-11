Vuelve Claire Rousay a publicar un EP y por su puesto nos hacemos eco en Café Marvin.

La artista de San Antonio afincada en Los Angeles sigue con su capturar y hacer belleza lo cotidiano. En este caso con un fin benéfico pues su nuevo trabajo wouldn’t have to hurt destinará sus beneficios a a Trevor Project, la organización de prevención de suicidios e intervención en crisis más grande del mundo para jóvenes LGBTQ. No olvidemos el suicidio es la principal causa de muerte en menores de 35 años en EEUU.

Rousay destaca sus propias luchas con la salud mental, después de haber luchado contra la depresión y el trastorno de pánico durante la mayor parte de su vida

wouldn’t have to hurt se compone de tres suites con grabaciones de campo, instrumentos midi, guitarras y piano. También cuenta con piano invitado y cuerdas de Theodore Cale Schafer.