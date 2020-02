Apple TV no se da por vencido y ahora, ha lanzado el primer tráiler oficial de la nueva serie producida por Steven Spielberg, Amazing Stories.

La nueva serie de Apple TV basada en la popular antología creada por el mismo Steven Spielberg, y que se presenta como una reimaginación de la serie original, la cual, además de Spielberg, estará producida por Edward Kitsis y Adam Horowitz.

Según la información brindada por Apple, la serie “transporta a personajes ordinarios a mundos de maravillas, posibilidades e imaginación”. Sin duda alguna, esta serie refleja lo que sólo Steven Spielberg podría hacer.

Amazing Stories contará con 10 episodios que se lanzarán en dos partes, la tanda de episodios se lanzará el próximo 6 de marzo, mientras que la otra mitad, aún no tiene fecha de estreno fijada, aunque se espera que no pase más de un mes para que se estrenen.

El elenco de esta nueva serie de Apple TV, está conformado por Dylan O’Brien (Teen Wolf), Victoria Pedretti (The Haunting of Hill House), Josh Holloway (Lost), Sasha Alexander (Shameless) y Robert Forster (Jackie Brown), entre otros. La dirección correrá por cuenta de Chris Long (The Americans), Mark Mylod (Game of Thrones), Michael Dinner (Unbelievable), Susanna Fogel (Utopia) y Sylvain White (Stomp The Yard).

Mira el tráiler a continuación: