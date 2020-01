Después de mantenerse por 2 años en pausa, la serie de ciencia ficción regresa a Netflix para estrenar su segunda temporada.

Ya es oficial, Altered Carbon si regresó a Netflix. Después de lograr ser nominada al premio Saturn, la serie anunció su regreso para el próximo mes.

Después de dos años desde que se estrenó su primera temporada, este mundo distópico, basado en la novela de Richard K. Morgan, regresará a la plataforma de streaming el próximo 27 de febrero.

Este anuncio fue dado a conocer a través de la cuenta oficial de Twitter de la serie. En donde se compartió un pequeño clip de 38 segundos en el que vemos como poco a poco se va formando el logo de la segunda temporada de esta gran serie.

En esta segunda temporada, Anthony Mackie, más conocido por haber interpretado a Falcon dentro del MCU, interpretará a Takeshi Kovacs, quién estuvo en manos de Joel Kinnaman. Aprovechando que la serie habla y trata sobre la transferencia cuerpo a cuerpo del alma y la memoria, se aprovechó este factor para incluir al actor a esta nueva temporada.

Te mostramos el teaser a continuación:

Your re-sleeving is now complete. 2.27.20. #AlteredCarbon pic.twitter.com/h4VtaCp6Wh

— Altered Carbon (@AltCarb) January 21, 2020