Alpha Lighting System: “Los silenciosos que ni ponen ‘like’ pueden generar una cultura de boca en boca”

Más de una década, un racimo de álbumes en estudio y otros más en directo, hablan de la solidez y trayectoria de Alpha Lighting System (ALS), cuarteto integrado por Alam Hernández (voz, teclados); Joshua San Martín (guitarra, coros); Jaco Jácome (bajo, coros) y Juan Gabriel Hernández (batería, coros), cuya más reciente producción es Dualitas (Independiente, 2025).

Es el mejor trabajo de la banda hasta ahora, un disco enmarcado en la línea progresiva que han cultivado desde sus inicios, pero que abreva de los sonidos contemporáneos. Es una producción nítida, muy cuidada, de sonido cristalino, pero al mismo tiempo con el nervio suficiente para no caer en la asepsia, con canciones-composiciones en donde lo importante ⎯se advierte⎯ fue respetar precisamente la canción. Por tanto, aquí no hay excesos de virtuosismo, ni alardes manieristas. Los solos son mesurados, aparecen en el momento y con una duración adecuadas; una pátina de pop se extiende por cada uno de los tracks e insufla vida y actualidad a la música sin restarle progresión.

Dualitas es el mejor disco del cuarteto como ya se mencionó, pero es también uno de los mejores álbumes del género que se han hecho en estas tierras en la última década y sin duda encontrará importante eco en el exterior dada su calidad. Ese fue el pretexto para charlar con ALS y he aquí lo que nos contaron.

Alpha Lighting System (ALS) llega a 12 años de vida, ¿cuál es el balance de este viaje hasta el momento?

Alam: ¡El tiempo vuela cuando te diviertes! ALS está en un punto medular de su carrera. En este momento, nos encontramos en la culminación de ciclos profesionales en nuestras vidas. Desde el inicio, siendo conscientes de las circunstancias de los grupos independientes, todos optamos por continuar con nuestro crecimiento musical profesional. Ninguno de nosotros abandonó los estudios musicales; al contrario, seguimos creciendo y buscando oportunidades en áreas como la ingeniería de audio y la música académica.

Este enfoque, indudablemente, ha provocado que nuestras energías no estén cien por ciento concentradas en el grupo. Sin embargo, el desarrollo que cada uno de nosotros ha experimentado en su área se ha traducido en una evolución exponencial para el grupo, y hoy estamos más que dispuestos a cosechar sus frutos. Por otro lado, estas vías profesionales alternas que hemos tomado nos han dejado claro que ALS es lo que más disfrutamos hacer y, por ende, lo que mejor sabemos hacer.

Hoy estamos por iniciar una nueva etapa, en donde la banda será nuestra carrera principal. Además de continuar con nuestra actividad habitual como grupo, ALS planea convertirse en un equipo de producción, participando en proyectos artísticos audiovisuales y produciendo música para artistas emergentes.

El progresivo, en México y el mundo, cuenta ya con una larga historia y obvio, la manera de verlo no es la misma ahora que en 1969-1970. Para el grupo ¿qué es el rock progresivo, ¿cómo lo definen?

Jaco: La verdad es muy complejo cómo es que el mundo de la música y sobre todo del rock progresivo se ha ido diversificando. Para mí, el rock se ha tratado siempre de echar caña, un sentimiento crudo y oscuro cuyo origen puede ser variado, desde un trauma, un desahogo, una actitud, otra forma de ver la vida. Ahora, cuando lo fusionamos con un pensamiento progresivo, significa re-extender ciertas formas preestablecidas que se han dicho a lo largo y ancho de la cultura rock. Creemos que, en el progresivo, el sentimiento crudo que hace al rock debe siempre reformularse para que mantenga vigente al género, de no ser así, se llamaría rock alternativo o de otra forma.

Ahora que contamos con varias permutaciones de los géneros a través del Internet, la verdad es que hay mucho de donde escoger los ingredientes para hacer rock progresivo, sonará raro, pero cada vez tenemos más ideas de cómo revestir el género prog.

Walking on an earthlike planet y 836, los primeros discos de la banda, los produjo Billy Sherwood. Artísticamente están bien logrados, en cuanto a exposición mediática, ¿funcionaron?, ¿cuáles fueron los beneficios de ello?

Joshua: Trabajar los primeros dos discos con Billy fue una increíble experiencia formativa para la banda. El rock progresivo es sin duda un género con varios artistas establecidos en el cual es difícil dejar una gran impresión con un proyecto nuevo. Sin duda, tener el respaldo de alguien reconocido por fans del género como Billy Sherwood, provocó que los medios y la gente mostraran más interés de lo que hubiéramos tenido sin su respaldo.

En 2018, ganan el 7 Notes Music Challenge, nuevamente un gran logro. Sin embargo, me parece que no se ha logrado una mayor proyección para el grupo, de hecho, esa pieza es la parte central del álbum H+, pero internacionalmente me parece que no sucedió mucho, ¿a qué se debe esto?

Juan: Alguna vez alguien dijo: “Como artista, basta con que una sola persona se haya sentido movida por lo que haces para considerarte exitoso”. Nuestra convicción radica en tocar el tipo de música que queremos tocar, y si en ese proceso a alguien le gusta o se siente identificado con lo que hacemos, entonces habremos triunfado.

Para el momento en el que lanzamos H+, ya con “life.exe” y el concurso bajo el brazo, sí albergamos cierta expectativa de lo que pudiera ocurrir, en términos de exposición. Y sí ocurrió: el álbum obtuvo notables reseñas en medios internacionales, destacando la entrevista para la publicación británica especializada PROG Magazine, en la que se hace referencia a nuestro álbum en comparación con leyendas del género como King Crimson y Steven Wilson. Las canciones de H+ también sonaron tanto en radio nacional como internacional (Reino Unido, Estados Unidos).

Finalmente, el álbum fue premiado por la plataforma chilena Nación Progresiva como el Mejor Álbum Progresivo Latinoamericano de 2020. Todo esto lo logramos con un equipo conformado únicamente por cuatro personas (cinco, incluyendo a nuestro ingeniero Diego Mendoza). No contamos con el respaldo de una industria, con la fuerza y la solvencia para posicionar nuestra música en los medios.

En la actualidad los artistas estamos viviendo una competencia mediática no deseada: la carrera de los likes. El “éxito” de un artista está medido, calculado y sentenciado por los nuevos parámetros virtuales de popularidad: el número de seguidores en las redes sociales y el número de reacciones a las publicaciones, el número de reproducciones de contenido o streaming (términos genéricos que incluyen a la música y videos musicales), el número de suscriptores, etc. Pero también existe un gran porcentaje de seguidores que es orgánico, que no se ve y se resiste a dejar alguna huella o registro en el mundo virtual; son los fans silenciosos, los que no comentan ni ponen “like”, que tienen el potencial de generar una cultura oral, de boca en boca, como se dice. Depende de nosotros seguir haciendo música y darla a conocer en la medida de nuestras capacidades, pero también confiamos en que nuestra base de seguidores crezca.

H+ marca una nueva etapa en vida sonora del grupo al ser el primer álbum producido por la banda, sin considerar los directos. Aquí, otras influencias sonoras aparecen por primera vez. ¿Qué representa esta disco en la vida del grupo?

Jaco: El H+ fue darle una vuelta de 180º a nuestra manera de hacer rock progresivo, los discos anteriores, Walking on an earthlike planet y 836, fueron discos concisos, de una sola forma de expresar el progresivo, es decir, suenan a una sola forma de progresivo de inicio a fin. El H+, aunque también haya sido un disco conceptual, tiene dos vertientes de progresivo; por un lado, tenemos temas como “Mirage”, “2872” y “Gone” que suenan definitivamente a un rock sentimental y tranquilo; por otro lado, temas como “∆”, “Virtual.death”, “EV01VE” tienen una expresión más agresiva y contemporánea del rock, rayando en el metal prog. Esta manera de hacer progresivo fue algo que inevitablemente se trasmitió en el Dualitas, es como si tuviéramos dos franquicias diferentes de progresivo en un mismo disco, espero que a la gente le agraden ambas caras de la moneda.

Cinco años después aparece Dualitas, sin duda un trabajo mejor logrado que H+, con canciones que incluso podría decirse construidas bajo una influencia pop, pero en donde la música, señalan, se encuentra influenciada por el metal progresivo, la fusión, el jazz. ¿Cómo se gestó Dualitas dada la dispersión geográfica de la banda?

Alam: Definitivamente estamos muy orgullosos de esta nueva producción. Es importante aclarar que todo el proceso de composición y arreglo se realizó estando todos juntos. Las tres canciones en español del disco las compusimos de forma conjunta en el estudio… ¡hace ya siete años! Estas canciones las hicimos inicialmente para un concurso sobre la cultura mexicana. No fueron seleccionadas y se quedaron en el baúl, pero ahora finalmente decidimos rescatarlas.

En cuanto a “The City of Light” y “Dancing on an earthquake”, también fueron compuestas con todos en la misma locación. Sin embargo, el proceso creativo fue un poco más segmentado. Por la complejidad de las canciones, fue necesario que cada uno trabajara en sesiones de composición en solitario para pulir las secciones. Una vez satisfechos con lo que habíamos logrado, lo compartíamos con los demás para recibir retroalimentación.

Logramos grabar las canciones en agosto de 2022 en Sonic Ranch Studios, en Texas, donde Joshua, nuestro guitarrista, se encontraba trabajando como ingeniero. Poco después, yo viajé a Países Bajos para realizar mis estudios de maestría en composición, aumentando aún más la dispersión del grupo. Durante casi tres años nos vimos obligados a terminar el proceso de mezcla y masterización a distancia, todos con zonas horarias distintas y con incontables ocupaciones. El proceso, evidentemente, fue larguísimo, y definitivamente no nos gustaría que se repitiera. Aun así, ¡lo logramos y estamos muy orgullosos de ello! Además, todo ese tiempo nos impulsó a madurar muchísimo, no solo como músicos, sino como seres humanos, y eso ha fortalecido mucho a ALS.

Otro cambio importante es el paso del inglés al español al momento de componer sus temas. ¿Por qué ocurrió esto?

Juan: Fue un proceso natural y no premeditado. Como antecedente, en 2018 la banda grabó el sencillo “Mistli” en español y el idioma se eligió como una alternativa lógica para una mejor expresión de las ideas. Tocamos “Mistli” en el Progtoberfest IV (2018) en Chicago y el público angloparlante pareció aceptarla y disfrutarla igual que el resto del material en inglés.

La música es el lenguaje universal por excelencia y nos interesa la comunicación con músicos y escuchas más allá de las limitantes regionales. Por otro lado, el idioma original del rock & roll es el inglés y muchos artistas han sentido que pueden expresarse mejor dentro del estilo musical utilizando ese idioma en particular. Existen numerosos antecedentes de agrupaciones cuyo idioma nativo no es el inglés y aún así, cantan su música en dicho idioma por diversas razones, comerciales desde luego, pero también para alcanzar al público global: ABBA, The Flower Kings, Opeth, Messugah (todos ellos de Suecia), Riverside (Polonia), KLONE (Francia). Inclusive System of a Down, quienes radican en Los Angeles, California, también cantan en inglés, aunque son de origen armenio.

También nos interesan las cualidades sónicas de la voz, además de su función portadora del mensaje. Recientemente sonó “Salto de fe” en la radio norteamericana (WEES Radio 107.9 FM, Ocean City, Maryland) y el locutor comentó lo siguiente: “Si no hablan español, no teman escuchar la canción porque está hermosamente compuesta, piensen en la voz como un instrumento más, como lo harían si estuvieran escuchando una canción clásica de Yes, en ese entonces nadie tenía idea de lo que Jon Anderson estaba diciendo, aunque estaba cantando en inglés, así que su voz se convierte en un instrumento más en la mezcla.”

En este momento particular, la banda ha sentido la necesidad de hablar de ciertos referentes de su cultura; la temática e intereses de los escritores es ahora más diversa y se relaciona más con sus vivencias personales, en la misma medida que con el asombro ante el Universo y la ciencia; todos estos temas se expresan en este álbum. En resumen, pienso que no debería existir algún prejuicio respecto del idioma, lo más importante es el mensaje que se transmite mediante el hermoso vehículo que es la música.

La producción es muy cuidada, un poco de grasa no le caería mal desde mi punto de vista, pero, ¿qué referentes tenían en mente al momento de hacerlo?

Joshua: ¡Muchas gracias! Cuidamos mucho la producción en este disco, me alegra que se transmita. Las referencias para este proyecto fueron amplias y variadas. Pat Metheny y Alfa Mist para “City of Light”; Tears for Fears para “Salto de fe”; Meshuggah y Gojira para “Dancing on an earthquake”.

¡Nos encanta la grasa también! Para nosotros la “grasa” es otro parámetro artístico que modificamos dependiendo de la canción. Por ejemplo: las referencias de “City of Light” son muy distintas. Alfa Mist tiene mucho más “grasa” que Pat Metheny, pero incorporamos el sonido limpio de Pat con la “grasa” de permitirnos usar solo una toma completa de la canción, sin editar. Me encanta la filosofía que tiene Alfa Mist sobre los errores y lo que ocurre cuando todos tocamos juntos en vez de grabar por overdubs. El otro extremo de esto sería “Dancing on an earthquake”, que tiene mucha más “grasa” y punch. Sin embargo, también nos encanta agregar arreglos complejos y en este caso la “grasa” se ve un poco limitada por que nuestra intención es que estos arreglos sean inteligibles para el que escucha.

¿ALS se ha hecho más concentrado con el tiempo? ¿Su filosofía ahora sería la de más es menos?

Joshua: Todos maduramos como artistas y nos hemos dado cuenta, con el tiempo, que no siempre se necesita hacer tanto para lograr lo que queremos. Nuestro primer acercamiento a esto fue “life.exe”, donde nos dimos cuenta que una canción compleja, no necesariamente tiene que ser larga.

Mi trabajo como ingeniero en Sonic Ranch me ha permitido aprender de muchos diferentes artistas y sin duda me ha acercado mucho más a la filosofía de menos es más. Las mejores canciones siempre se sostienen así sea solo una guitarra y una voz. Sin embargo, nos pasa que las ideas y conceptos que queremos expresar a veces son complejos y tenemos la necesidad de expresarlos en todos los aspectos de la canción. En estos casos, como “Dancing on an earthquake”, más es más.

Pienso que la banda se encuentra en un muy buen momento. La distancia y los proyectos personales que hemos decidido perseguir estos últimos años, nos han dado mucha perspectiva y han inyectado nuevas ideas, deseos e inspiraciones. Pienso que esto nos permite ser versátiles en nuestras filosofías. A veces amplios, a veces concentrados; a veces menos es más, a veces más es más; pero indudablemente siempre somos ALS.

Uno de los problemas actuales de quienes hacen música es la dificultad de convocar público a los directos, sin importar el género. ¿Qué se puede hacer al respecto?, ¿qué hará el grupo para promocionar este disco?

Alam: Desde mi perspectiva personal, y por lo que observo en la escena musical internacional, la verdadera dificultad radica en la venta de discos, más que en la asistencia del público a los conciertos. Como bien sabemos, debido al auge de las plataformas de streaming, el producto musical, sea digital o físico, se ha devaluado dramáticamente. Sin embargo, la experiencia de una presentación en vivo es, y seguirá siendo, irremplazable. Por eso, los grupos que tienen éxito hoy en día lo logran principalmente por su exposición en directo.

Es importante remarcar que, efectivamente, convocar público para un concierto propio es un reto, pero no es un problema exclusivo de los grupos independientes. Podemos observar que incluso bandas firmadas por discográficas participan frecuentemente en festivales, haciendo equipo con otros artistas para atraer más audiencia. Este fenómeno se ha vuelto tan grande que incluso los festivales se alían con otros festivales para atraer público.

Siendo así, creemos que lo óptimo para promocionar este disco será enfocarnos en realizar la mayor cantidad posible de presentaciones en vivo, y hacerlo haciendo equipo: ya sea como teloneros, en mini-festivales con otras bandas o aplicando a festivales que ya cuenten con un público establecido.

