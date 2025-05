A/lpaca: El sonido de la gente de los mundos subterráneos

Oriundos de Montova, Italia, los cuatro integrantes de A/lpaca (Christian Bindelli, guitarra, voz; Andrea Verrastro, bajo, voz; Andrea Fantuzzi, teclados, voz; y Andrea Sordi, batería) formaron la banda en 2018 y ahora entregan su segunda placa, Laughter (Sulatron Records, 2025), disco informado por los viajes, la organización de conciertos y el acercamiento a otros universos sonoros. “Hemos escuchado mucha música electrónica y experimental y conocido mucha gente de estos mundos subterráneos”, dicen los músicos, y eso, por supuesto, ha permeado esta obra cuyo concepto gira alrededor de la risa.

Si bien una raíz asentada en el krautrock persiste, desde la abridora “Evil pawn” se advierte cómo la influencia del post punk, urgente, crudo, ha dado forma a las nuevas composiciones (“The confident laughter” parece haber iniciado de antemano cuando apenas le has dado play al reproductor). Hay temas inscritos de lleno en una vena más electrónica (“Balance”) que por momentos alcanzan tonos muy sombríos (“Kyrie”), aunque se encuentra un punto de respiro en un lúdico interludio (“Bianca´s videotape”) y de pronto se tiñe un funk disfrazado con esa tenaz repetición que hábilmente despliegan para no incurrir en la monotonía (“Bruno Fantuzzi”).

Al final, “Don´t talk” es un tema lento, un corte ideal para descender del roller coaster de emociones que es Laughter, un segundo disco que sin duda situará a este cuarteto italiano entre las gemas próximas a seguir.

