Durante este verano se lanzará en diferentes formatos una nueva edición expandida del tan querido soundtrack de Almost famous, película dirigida por Cameron Crowe.

Por primera vez, toda la música que aparece en el exitoso filme se publicará en un sólo paquete. La nueva lista ampliada incluirá temas de legendarias bandas como Led Zeppelin, Fleetwood Mac, Cat Stevens, The Beach Boys, Joni Mitchell y The Who.

Asimismo, la reedición contendrá demos y seis canciones originales de la banda ficcional de la película, Stillwater, entre ellas “Fever dog”. Además de que también se incluirá una interpretación del elenco de “Tiny dancer” de Elton John y un remix de “Amazing journey/Sparks de The Who hecho por el director de la película.

Y por si lo antes mencionado fuera poco, también se anunció que en medio de cada track se escucharán algunas de las icónicas líneas de la película, incluida la persistente promesa que Zooey Deschanel le hace a su hermano William de que algún día será genial.

La reedición llegará el próximo 9 de julio en un paquete de 5 CD’s o 2 viniles negros de 180 gram. Los propietarios de esta edición también recibirán una copia de la Rolling Stone creada especialmente para Almost famous con Stillwater en la portada, un libro, un póster y entradas de conciertos.

El paquete ya se puede pre-ordenar dando click aquí.

Foto de portada tomada del Facebook de la película.