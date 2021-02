El lamento en la luz del alba es innecesario,

el mundo queda liberado,

el deseo queda satisfecho, tu historia terminó,

historia contada, Karma resuelto,

oraciones concluidas

visión manifiesta, nueva conciencia lograda,

espíritu devuelto en un círculo,

mundo abandonado vacío, autobuses rugiendo por las calles…

Estos versos aparecen en español en La caída de América, que publicara Editorial Visor en 1977, dando seguimiento a la versión original que sacara City Light Books en 1973 y que diera cuenta de un momento en que los Estados Unidos fueron sacudidos por el movimiento de los derechos civiles, la tensión y violencia a causa del racismo, el desencanto del fracaso de la guerra de Vietnam, aunado a un intenso momento de la contracultura; no en vano fueron escritos entre 1965 y 1971.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

El legado artístico de Allen Ginsberg se encuentra más vivo que nunca… es intenso y provocador, por eso se entiende que tras de 50 años de que se concluyera su escritura ahora se haya convertido en un álbum que incorpora arte sonoro, música, spoken word y la propia poesía. Escucho The Fall of America apenas unos días antes de que falleciera Lawrence Ferlinghetti y tras enterarme de su muerte, ello le agregó una dimensión muy especial a la escucha en torno a la celebración de la obra de quien fuera llamado “El poeta de los ojos de fuego”.

Parece que las cosas se han acomodado en este 2021 para que la poesía obtenga exposición masiva y ello es una grata e inesperada sorpresa, así que este ejercicio, auspiciado por The Allen Ginsberg Project, y que al momento sólo existe en versión digital -hasta que el vinilo y el CD arriben en junio-, agrega una nueva dimensión a una poesía que el autor concebía para ser leída en público durante las candentes sesiones que tanto le gustaban.

Si algo tiene The Fall of America es una gran diversidad sonora, pues los artistas participantes proceden de escenas y registros muy diferentes, por lo que tienen seguidores muy variopintos. Acá se puede escuchar el trip hop concebido por Howie B y Gavin Friday en “Fronts (America Is Falling)”; la maraña guitarrera corre a cargo de Thurston Moore y Lee Ranaldo, que se vuelcan sobre “Hum Bom!”, mientras que Andrew Bird tira de su folk aterciopelado en “Easter Sunday”.

Es interesante la presencia de figuras que no pertenecen a la veta occidental, con lo que se enfatiza la influencia global que ha tenido y tienen los beatniks; en la entrega suena el chelo y la voz etérea de la coreana Lang Lee; directo desde Ruanda, The Good Ones nos dejan deseando más por la brevedad de su intervención; y el vozarrón de Angelique Kidjo -gran estrella de Benín- hace suya “Uluro Song”. Resulta fascinante escuchar a Shintaro Sakamoto llevando a Ginsberg al japonés y por encima de un basamento abstracto.

En los 20 tracks que lo conforman (ya disponibles en Spotify) se desparrama una miscelánea bien grande; los Yo La Tengo lucen su faceta más sosegada; Bill Frisell siempre es elegante, aún con lo corto de su entrega; merece una mención especial Ed Sanders (de The Fugs), alimentando con versos suyos “Memory gardens” y haciendo también un homenaje a Jack Kerouac.

Allen Gingsberg (1926-1997) podrá sentirse satisfecho -desde donde se encuentre- de saber que su obra sigue siendo un universo en expansión que puede ser deconstruido y recreado desde una perspectiva inter generacional y multidisciplinaria.