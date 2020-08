Alicia Keys y Khalid lanzaron un nuevo sencillo titulado “So Done“, mismo que formará parte del próximo disco de la cantante.

El sencillo es la última muestra del nuevo álbum de Alicia Keys nombrado Alicia, el cual se estrenará en otoño.

“So Done” viene acompañado de un video protagonizado por la actriz Sasha Lane y con la participación de Alicia Keys y Khalid. Fue dirigido por Andy Hines.

Checa el video y escucha el sencillo a continuación:

Acerca de la canción, Alicia Keys dijo:

Estoy muy emocionada de compartir “So Done” con el mundo. ¡Lo llamamos trance! ¡La energía es ineludible! Colaborar con Khalid en esto fue muy especial. Esta canción trata sobre dejar de cambiarte a ti mismo por el bien de los demás y dejar de lado las ideas de los demás sobre cómo debería ser tu vida.

El dúo estuvo compartiendo respuestas en tweets que hacían que los fanáticos se mantuvieran impacientes por escuchar esta colaboración.

Alicia Keys mencionó a Khalid en una publicación y escribió: “Creo que es hora”, junto con un video de 15 segundos cantando “So Done“.

La respuesta del rapero fue sencilla pero con un contundente: “Yup”.

“So Done” sigue al último sencillo de la cantante, “Perfect Way To Die”, lanzada en junio.

Este mismo track fue lanzado a raíz de las protestas del Black Lives Matter y discutía “la cultura de la violencia policial” y al “sistema de racismo que considera la vida negra como indigna”.

¡Nos encanta escuchar este tipo de colaboraciones entre grandes artistas!

Foto de Portada Tomada del Video Oficial