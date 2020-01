Alicia Keys la tiene muy clara para este 2020, ya que aún no ha acabado enero y ya anunció nuevo álbum, nuevo sencillo y hasta tour.

El séptimo álbum de la nacida en Manhattan se llamará ALICIA y será lanzado el 20 de marzo bajo el sello RCA. Además, el álbum da nombre a la gira que comenzará en verano por Europa. Ya tiene fechas programadas para junio y julio en Irlanda y España, y luego en agosto para Norteamérica. Consulta las fechas de todo el tour en su sitio web.

Por si no fuera suficiente este anuncio como su regreso, pues desde 2016 no había editado nueva música – su último álbum fue Here, lanzó el primer sencillo de ALICIA. La canción es Underdog y ya cuenta también con video oficial, dirigido por Wendy Morgan.

En el video se le ve a la cantante andando por las calles de su barrio mientras canta la canción, y de vez en vez se para para cantar al lado de algunos personajes de la localidad.

Míralo acá abajo:

El video también fue editado para su reproducción para móviles, es decir, en modo vertical, a través de Spotify. Mira esta versión del video en este enlace. También puedes ver el video en el que explica la letra y significado de la canción.

Además del estreno de su nuevo álbum, en marzo Alicia Keys también lanzará su libro More Myself: A journey. Espéralo el día 31.

Escucha Underdog en todas las plataformas digitales.