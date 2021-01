Alice Cooper sorprendió a Zak Nilsson, -hijo del fallecido cantante Harry Nilsson- quien esta sufriendo cáncer de colon en etapa terminal, por lo cual el musico quiso animarlo un poco tocando una canción completamente nueva para el.

Alice Cooper interpretó la canción en un episodio reciente del programa Coffee Talk With ADIKA Live, el show en vivo transmitido por YouTube presentado por el ex escritor de Rolling Stone Corey Levitan y el bajista Stefan Adika. Ambos han establecido una amistad con Nilsson a lo largo de los años, invitándolo al programa para hablar sobre sus experiencias con el cáncer, la quimioterapia y más.

De acuerdo a Rolling Stone, para marcar la decisión de Zak de ingresar al cuidado de hospicio en lugar de continuar con el tratamiento, Adika y Leftan se acercaron a los miembros de Hollywood Vampires, el antiguo club de bebidas de Harry Nilsson, para ver si alguien quería enviarle un mensaje a Zak Nilsson.

Arreglado a través de la hija de Alice Cooper, Calico, el rockero de “Feed My Frankenstein”, miembro fundador de Hollywood Vampires, respondió con una canción original, sorprendiendo al hijo del fallecido cantautor durante el episodio Coffee Talk del 2 de enero.



Una brillante melodía de piano lleva el canturreo de Alice Cooper, mientras canta líneas alegres como “Entonces, Zak, tu doctor podría ser un charlatán, considerando todo eso, ¡mañana por la mañana verás el sol!”

Después de la actuación, Zak Nilsson bromeo con que Alice Cooper había cometido un error en la precisión de sus letras. “Dijo que no hay nada que me falte y yo diría que lo único que realmente me falta es un tracto gastrointestinal que funcione, pero aparte de eso, en el clavo”.

Foto tomada del Instagram de Alice Cooper