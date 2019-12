Después de varios años de compartir el escenario, Alice Cooper ha llegado a la conclusión de que Johnny Depp prefiere el mundo del rock and roll a la actuación, así lo declaró en una entrevista con The Three Sides Of The Coin.

Johnny Depp forma parte de Hollywood Vampires desde 2015, banda a la que también pertenecen Alice Cooper y Joe Perry (Aerosmith), y que tiene la intención de rendir tributo a las estrellas legendarias del rock de los setentas. En la entrevista sostenida con Tommy Sommers, Cooper comenta:

Johnny se planta ahí delante y lo da todo. Va al ensayo antes de que yo llegue. La gente se sorprende cuando lo escuchan tocar porque no son conscientes de lo buen guitarrista que es. Creo que él preferiría tocar la guitarra antes de actuar. Le he dicho que no tiene que dejar su trabajo porque nosotros no podemos pagarle 25 millones de dólares por show, pero creo que le encanta tocar la guitarra y le encanta subir al escenario.

Ve la entrevista completa aquí.

El 21 de junio pasado, Hollywood Vampires editó su segundo álbum titulado Rise. Contiene canciones originales y algunos cover como Heroes de David Bowie, You Can’t Put Your Arms Around A Memory de Johnny Thunders y People Who Died de The Jim Carroll Band. Escucha este material de la super banda y si te gusta cruza los dedos porque se hagan de concierto en México ya que el próximo año estarán de gira, hasta ahora las únicas fechas anunciadas son en Europa.

La fotografía de portada es de Randy’s Vision Photography, tomada del Instagram de Alice Cooper.