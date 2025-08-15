Alice Bag en México

Alicia Armendáriz a.ka, Alice Bag nació en L.A., hija de papás mexicanos, en una casa donde sonaban rancheras y boleros y en las calles el rock, el soul y el glam. En el año 1977 Alice Bag salto a la puerta de la escena punk angelina.

Junto a Patricia Morrison fundó The Bags, banda que al principio salía al escenario con bolsas de papel para cubrir sus rostros. Tras la disolución de The Bags en 1981, Alice se metió en proyectos como Castration Squad (punk feminista al frente), Cambridge Apostles, Cholita! The Female Menudo, humor y orgullo chicano para y más tarde Stay at Home Bomb, punk hecho en casa con la mira puesta en el sistema.

En el año 2011 publicó Violence Girl: East L.A. Rage to Hollywood Stage, a Chicana Punk Story , un libro que es memoria de barrio, retrato de la escena y declaración de principios. En este libro documenta desde adentro la primera ola punk de Los Ángeles (finales de los 70), con descripciones vivas de lugares como The Masque y las bandas contemporáneas como The Germs, X, The Go-Go’s, Black Randy, etc.

Alice Bag en Antes DF tiene tres presentaciones la primera: Lunes 18 de agosto, a las 19:00 hrs, charla de sobremesa: “La Energía Salvaje de una Chicana Punketa“, Alice Bag, estará platicando sobre su vida y carrera musical, en compañía de Ceci Velasco y Alejandro González. La cita es en Shhh! 99 Records, cregistro previo ( cupo es limitado).

Martes 19 de agosto, a las 19:30 hrs, Alice Bag en compañía de Mariana H en el Péndulo Roma.

Sábado 23 de agosto, a las 13:00 hrs, presentación del libro Violence Girl, en el Museo Universitario del Chopo. Alice Bag, con Luisa Iglesias.