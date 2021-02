Alfie Templeman está de regreso con el gran anuncio de que este año lanzará un nuevo mini-álbum titulado Forever Isn’t Long Enough y ya tenemos un primer adelanto.

Este nuevo material se tiene programado vea luz el próximo 7 de mayo a través de Chess Club Records. Incluirá únicamente ocho tracks, entre las que se encuentra “Everybody’s Gonna Love Somebody”, lanzada hoy como primer sencillo, y “One More Day” en colaboración con la cantante irlandesa April.

Hablando sobre el mini-álbum, Alfie Templeman comentó: “Quería hacer un disco pop refinado y centrado, algo más panorámico que un EP pero más conciso que un álbum completo, con una sensación situada en algún punto entre Rumors de Fleetwood Mac y Currents de Tame Impala.”

“Al hacer Forever Isn’t Long Enough me di cuenta de que tenía que reducir un poco la velocidad y trabajar en las cosas con cuidado”, continuó. “Las canciones para este disco tardaron de un día a 4 meses o 2 años en terminarse, pero me aseguré de que todas estuvieran perfectas y nunca me había sentido más orgulloso de cómo quedaron todas.”

Como primer adelanto Alfie Templeman compartió “Everybody’s Gonna Love Somebody”, canción que fue escrita, grabada y producida totalmente por el músico desde su habitación. “Escribí y grabé ‘Everybody’s Gonna Love Somebody’ por primera vez en 2017, cuando tenía 14 años y desde entonces está arraigada en mi memoria”, explicó.

Y agregó: “Siempre volvía y trataba de volver a grabarla, pero nunca pude hacer lo bien; luego me metí en un atracón de Tears For Fears y me di cuenta de que necesitaba ese tipo de producción de ‘Everybody Wants To Rule The World’. Regresé al estudio, cambié algunas letras y las corté en un par de horas. Probablemente sea mi canción favorita del nuevo disco.”

El sencillo ya se encuentra disponible junto con un video dirigido por Thomas Davis. Mientras que el mini-álbum lo puedes pre-ordenar dando click aquí.

Foto de portada tomada del Instagram del cantante.