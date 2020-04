Ayer (7 de abril) por la tarde, Alfie Templeman nos dió una dosis de felicidad que seguro durará en repeat toda la cuarentena. Y es que el joven cantante estrenó a través del programa de Jack Saunders en la BBC Radio 1 su nueva canción Happiness In Liquid Form.

Para este sencillo Alfie contó con la participación del frontman de The Vaccines, Justin Young, y Will Bloomfield, con quienes co-escribió los lyrics. “Happiness in liquid form, I’m drinking it down, just wanna drown, I know I can’t be” se le escucha cantar al ritmo de un enérgico sonido disco-pop.

Acerca del tema, el británico cantautor comentó:

Happiness In Liquid Form es la canción más colorida, dulce y disco-pop que he lanzado hasta ahora. Surgió muy fácilmente un día en el estudio con Justin de The Vaccines y su mano derecha, Will. Y al final del día sabíamos que teníamos algo especial en nuestras manos. Es un difícil momento para todos, así que espero que esto traiga un poco de felicidad a la vida de todos.

Happiness In Liquid Form es el sencillo que trae de vuelta a Alfie Templeman después de que el año pasado estrenará sus EP’s Don’t Go Wasting Time y Sunday Morning Cereal. La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, así como también cuenta con un increíble y colorido lyric video en YouTube.

Sin duda Alfie nos dio una de las canciones que serán parte del soundtrack de nuestra cuarentena y verano. Así que dale play y baila en casa al ritmo de Happiness In Liquid Form:

