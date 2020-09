Alfie Templeman fue quien le puso pura buena vibra y baile a nuestro verano. Y si creías que ahí acabaría pues te equivocaste, ya que el joven músico está de regreso con un nuevo sencillo.

Continuando con su pegajoso y alegre sonido, Templeman presentó la canción “Forever Isn’t Long Enough”, en el que el originario de Bedfordshire medita sobre la naturaleza efímera del tiempo. Es una enérgica melodía que será imposible que no te haga mover todo el cuerpo.

Y acerca de este nuevo track, Alfie Templeman comentó:

Algunos días no puedo dejar de pensar en lo corta que es la vida y en cómo tienes un tiempo limitado para estar con tus seres queridos. Honestamente he hecho muchas canciones con el título “Forever Isn’t Long Enough”, pero ésta me pareció la más significativa.

Todavía soy muy joven para dar consejos de vida a alguien pero este track para mí trata sobre cómo me di cuenta de que cuanto más lejos estás de tus recuerdos, más cerca están de tu corazón.