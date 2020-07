Alfie Templeman nos dio un nuevo adelanto de su próximo EP, Happiness In Liquid Form, con el sencillo Obvious Guy. El cual estrenó ayer por la noche a través del programa de Annie Mac en la BBC Radio 1.

Y junto con el lanzamiento del sencillo que es un bailable indie-pop, el cantante de 17 años compartió también un video animado, el primero en este formato que tiene Alfie. Este fue dirigido y producido por Tom Cotton (Cotton Studio), mientras que las coloridas animaciones corrieron a cargo de Jake Huffcutt.

Además de que previo al estreno de Obvious Guy y su audiovisual, Templeman inició una campaña en Twitter junto con el hashtag #selfieforobviousguy. Y gracias a las selfies posteadas por sus fans, tanto el hashtag como “Alfie Templeman” lograron ser tendencia en la red social.

En los últimos meses, Alfie Templeman nos ha estado compartiendo adelantos de su nuevo EP Happiness In Liquid Form. Anteriormente ya había estrenado la canción que le da título al EP y su colaboración con Jess Eastwood de Coach Party, My Best Friend.

Happiness In Liquid Form verá luz el próximo 15 de julio a través de Chess Club Records. Y llegará a tan sólo un año de haber lanzado sus EP’s Don’t Go Wasting Time y Sunday Morning Cereal.

Obvious Guy y los otros dos sencillos ya se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales.

Checa a continuación su increíble video animado:

Foto de portada tomada de las redes sociales del artista.