El poeta y compositor mexicano, Alejandro Albarrán estrenó La Vereda como el segundo sencillo de su próximo material discográfico Forastero.

Con este nuevo tema Alejandro busca recuperar un sonido que nos rememore las canciones llaneras del gran Simón Díaz y Violeta Parra. Esto a través de una profunda exploración de los géneros tradicionales mezclados con sonidos mucho más actuales.

Además de que en La Vereda, Albarrán plasma aquellos grandes artistas que han sido una gran influencia y que se han vuelto un sello característico en su trabajo. Entre los que podemos percibir se encuentra la voz de María Sabina; un trémolo de guitarra con un eco que suena en Le Partisan de Leonard Cohen; y una cita sonora que aparece en la versión de Recuerdo de Ypacarai de Caetano Veloso.

Acerca de la canción, el músico comenta:

Mucho tiempo he estado desarrollando también una búsqueda dentro de la experimentación sonora y la música experimental y también experimentando con la psicodelia, y en el caso particular de La vereda intento que se vayan sumando estos dos elementos que me parecen fundamentales.