Alanis Morissette ha anunciado una gira que recorrerá varias ciudades de Estados Unidos y Europa en lo que resta de este año y parte de 2022 con motivo del 25 aniversario de su álbum Jagged little pill; el cual tocará de principio a fin en cada una de estas presentaciones.

Jagged little pill fue el tercer disco de estudio en ser publicado por la cantante pero el primero en ser escuchado de forma mundial, lo que la catapultó al ojo internacional de la música. Además de un gran cambio en su estilo este material se ganó varios reconocimientos, entrando en las listas de los discos más vendidos de todos los tiempos.

El tour mundial arrancará el 12 de agosto de este año en la cuidad de Austin, Texas. En total, se espera que Alanis tenga 35 fechas tan solo en el territorio norteamericano. También, por si fuera poco, el tour contará con la participación especial de varias bandas de renombre; tal como Garbage, Liz Phair, Julia Stone y Dharma Down.

De acuerdo a las fechas en su sitio web Garbage estará en todas las presentaciones que se realicen dentro de Estados Unidos, por lo que Liz Phair, Julia Stone y Dharma Down se encargaran de hacerle segunda a Morissette durante su recorrido por Europa.

Aun no hay fechas para nuestro país o algún vecino latino, pero no hay que perder la esperanza de que esto ocurra en los próximos meses. Pero, si andas por alguna de estas ciudades en lo que resta del año considera seriamente ser participe de este magno evento que no volverá a repetirse. Puedes checar la información como los venues y los precios dando click aquí.

Crédito foto de portada: Instagram Alanis Morissette