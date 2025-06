Alan Sparhawk: canciones de amor más allá de la muerte

¿Cuánto tiempo pasa para poder purgar la pérdida de un ser querido? Nunca se sabe. Pero lo cierto es que Alan Sparhawk hizo bien a la hora de aceptar la invitación de sus buenos amigos y vecinos de Duluth, Minnesota, Trampled With Turtles para hacer un álbum juntos y hacerlo sentir arropado tras la muerte de Mimi Parker, su pareja sentimental y creativa en Low.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Han pasado ya tres años desde que partiera su cómplice en una agrupación que fuera clave para el desarrollo del slowcore y que gozó del culto tanto de un público conocedor como de colegas. Al día de hoy, Low sigue gozando de gran reconocimiento entre escuchas avezados.

Pero quiso el destino separar a la extraña pareja y ahora Alan Sparhawk comenzó a rolar solo con la aparición de White Rose, My God, con el que el año pasado presentó una abigarrada incursión por la electrónica chatarrera y rústica en la que no se movía con total soltura… todo lo contrario a este Alan Sparhawk with Trampled by Turtles en el que privan los instrumentos acústicos y los temas lentos.

El sexteto de buenos amigos y músicos le ha proveído del sonido del banjo, mandolina y guitarra acústica, más la excelente aportación del chelo a cargo de Eamonn McLain; Trampled With Turtles vienen desde el bluesgrass, mientras que Alan los conduce hasta un indie folk que puede ser tan acariciante como crujiente -según el pasaje al que nos remontemos-.

Tal como queda expuesto y demostrado en la inicial “Stranger”, que comienza con unas soberbias cuerdas antes de que comiencen a cabalgar la mandolina y la guitarra para cobijar a la voz de un Sparhawk que canta de un modo espléndido a lo largo de esta canción y en las 8 más que lo completan.

Pero si de algo más nos habremos de acordar de este Alan Sparhawk with Trampled by Turtles es del cuarto tema, uno llamado “Not Broken”, de tintes evidentemente autobiográficos, y en el que lo acompaña la voz de su hija, Hollis Sparhawk, quien canta justo donde debería hacerlo la extrañada Mimi… he aquí el punto más emotivo de esta colección de canciones.

Al escuchar a Alan ratificamos -como si esto hiciera falta, dada su trayectoria- que nos encontramos ante un artista de verdad… un músico que con sabiduría ha recurrido siempre al elogio de la lentitud y ha obtenido de ello una forma de arte muy caladora.

En modo alguno desmerecen “Too High”, “Get Still” (con un gran trabajo coral) y “Princess Road Surgery”, todo lo contrario… allí está un hombre que se vuelca sobre su oficio sabiendo que le va la vida en ello.

Alan Sparhawk siempre nos ha entregado autenticidad, garra e inspiración; podrá acercarse más o menos al blanco de lo inapelable, pero él sigue lanzando sus dardos bañados en vitalidad y arte verdadero.

Mimi Parker habrá de gozar -allá donde se encuentre- de este Alan Sparhawk with Trampled by Turtles pues es una obra potente y entrañable a partes iguales. Alan tiene muy claro el origen de este proyecto colaborativo: “Si tocar juntos es un abrazo tan poderoso, ¿por qué detenerse ahí?”.

¡Vaya disco poderoso y real!

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #58: fiesta en la aldea (detrás de un agujero negro)