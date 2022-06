El diario personal de Alan Rickman, reconocido por interpretar a Severus Snape en las películas de Harry Potter, se publicará el próximo otoño.

De acuerdo con Variety, el actor siempre tuvo en mente compartir con el mundo sus escritos, proyecto que no logró concretar por el cáncer de pancreas que padeció y le quitó la vida en 2016. Así que ahora, su familia es quien a puesto manos a la obra para lanzar esta colección titulada Madly, deeply: The diaries of Alan Rickman.

Los diarios de Rickman abarcan desde principios de la década de los noventa, cuando protagonizó películas como Robin Hood: Prince of thieves, hasta sus últimos días de vida. Según se informó, al momento de su muerte, en total, eran 27 los volúmenes de manuscritos que conformaban este proyecto.

Además de los escritos, Madly, deeply: The diaries of Alan Rickman también incluirá una introducción de Kate Winslet, con quien el actor protagonizó Sense and sensibility en 1995 y A little chaos en 2014. De igual forma, la publicación presenta un epílogo de parte de la viuda de Rickman, Rima Horton.

La colección se lanzará oficialmente el próximo 18 de octubre, pero ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Foto de portada tomada del Facebook de Harry Potter.

