El próximo 14 de mayo en Tequila, Jalisco, tendrá lugar una edición más del festival Akamba, con headliners del calibre de BadBadNotGod, Bomba Estéreo, Easy Stars All Stars, DJ Tennis, Franc Moody, Chaos in The CBD, DJ Seinfield y muchos más. Carlos Verástegui toma la voz y se pronuncia ante Marvin respecto a la celebración que se aproxima: “Escuchar toda esa música en medio de la noche, entre campos de agave y un volcán de fondo, será espectacular; un viaje auditivo complementado con comida tapatía (la clásica carne en su jugo, la tortita ahogada, mariscos) y tragos con tequila para agarrar cuerpo”.

Cuenta Carlos, ¿de dónde viene el nombre del fest, Akamba?

Akamba es una palabra de origen purépecha que significa agave. Los purépechas de la región donde precisamente se lleva a cabo el festival se refieren a esta planta así, una planta mística y milenaria, sagrada. Akamba tiene lugar en un espacio rodeado de agaves, con un volcán de fondo; el escenario de un festival único donde invitamos a los tapatíos y a la gente de todo el mundo a celebrar nuestro origen con fuego y música; a festejar el volver a estar juntos de nuevo dentro de un marco artístico, gastronómico y cultural. Porque además contaremos con un circuito de arte con piezas de creadores de Coahuila, CDMX y otros lugares. Es importante resaltar que no se trata de un festival común, en un estadio o un campo al aire libre.

Fuimos precursores en generar ese tipo de experiencias (hacemos también Bahidorá, el primer festival en México que buscó sacar a la gente de la ciudad). El primer año nos tiraron de locos, creían que la idea no iba a jalar. Ahora la gente sigue teniendo sed de vivir experiencias nuevas. Es increíble ir a espectáculos masivos en los venues que todos conocemos, pero es maravilloso escapar del entorno cotidiano y explorar. A eso le tiramos. Akamba busca descentralizar. Y no, no es ir al estadio; es agarrar carretera, entrar al camino del agave y vivir una aventura.

Cuéntanos del cartel, ¿qué vamos a encontrar musicalmente?

Cada edición (ésta es la tercera, aunque pudo ser la quinta si no hubiera pasado lo que pasó) está curada de una manera en la cual puedes probar diversos géneros musicales que se complementan entre sí. Easy Stars All Stars, una banda clásica, con Bomba Estéreo convive muy bien gracias a su vibra latina, tropical, con elementos electrónicos; de ahí vamos a Quantic, un DJ que bien podría subirse al escenario con Sunni Colón, un talento afroamericano con mucho sabor. Vamos así ascendiendo el calor, conforme llega la noche, y aparece BadBadNotGood, una banda de jazz contemporáneo que fusiona hip hop con otros elementos. Hablas del encierro, ¿durante éste meditaron hacerle cambios significativos al fest, qué tanto recapacitaron?

Nos planteamos hacerlo digital, pero la experiencia de Akamba es ilógica de modo virtual. Renunciamos a la idea y apostamos a regresar en vivo. Ampliamos el espacio para sentirnos más seguros, invitando a nuevos talentos. La pandemia nos ha servido para ampliar los mundos digitales y físicos. Por otro lado, Akamba sigue siendo una experiencia de un día, no contamos con camping. Aunque estamos explorando posibilidades para logarlo. En este lapso pandémico se perdió mucho; hay que celebrar todo lo que está de vuelta. El Ceremonia, el Trópico, el Vive Latino. Sigamos adelante a pesar de todo. Sobrevivamos.

Respecto a las medidas de seguridad sanitarias, ¿qué pasará en Akamba?

Solicitaremos comprobante de vacunación no mayor a seis meses o prueba negativa reciente. También tendremos un espacio para que la gente que no se haya hecho una prueba 36 horas antes lo consiga. Esperemos que todo se relaje conforme se acerque la fecha; pensemos en Coachella, que ya se anunció libre, sin restricciones, como otros festivales en Europa. Los mexicanos hemos sido respetuosos en ese sentido, voluntariamente hemos ido a vacunarnos. Queremos volver a la normalidad. Hay excepciones, claro, pero para eso está la prueba negativa. ¿Consideras que Akamba es un festival de nicho, con un público bien definido?

En Bahidorá ves a todo tipo de gente. Binarios, no binarios; todo tipo de clases económicas, razas. Hay libertad. Respeto. Y eso nos gusta mucho. Antes de la pandemia había nichos, pero hoy día todos tenemos ganas de ir hacia nuevos horizontes. Antes muchos decían: yo no voy al Bahidorá, qué hippies; yo no voy a Trópico, qué fresas; yo no voy a Akamba, qué hueva, tan lejos. Ahora es distinto. Estuvimos dos años encerrados, queremos vivir. Salir, pasarla bien. Y eso se refleja en los lineups, cada vez más diversos. Akamba tiene jazz, techno, house, reggae… Hace años a Natalia Lafourcade le tocaron botellazos en el Vive Latino porque la gente eran muy clavada; este año toca en ese mismo fest C. Tangana. Ya podemos convivir todos en el mismo espacio.

¿En qué momento de la venta de boletos se encuentra Akamba?

Ya hubo un early bird. Estamos en etapa uno para boletaje. Accesible, a 1 100 pesos. No es caro para todo lo que implica, a través de Boletia. No contamos con entradas VIP, como tampoco las hay en Bahidorá. No creemos en que deba pagarse por vivir una mejor experiencia.

por favor, avísales a todos que se preparen para el festival.

La gran mayoría de los mexicanos hemos bebido tequila, pero no dimensionamos lo que la bebida auténticamente significa. Estar en los campos de agave significa aquilatar el olor de la tierra entre música, arte y comida. Estando ahí dices: me quiero quedar a vivir acá. Acérquense a Akamba, la invitación es a escapar de nuestros espacios habituales.