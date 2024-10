Air en el Hipnosis: Un lujo irrepetible

El festival Hipnosis ha preparado un cartel envidiable que tiene entre sus headliners a una de las parejas más destacadas de la música pop en los últimos tiempos, nos referimos a Jean-Benoît Dunckel y Nicolas Godin, quiene conforman Air y visitarán nuestro país para ejecutar de modo íntegro uno de sus álbumes mejor acabados: Moon safari (puedes adquirir tus boletos para presenciar este acto, y muchos otros, dando clic aquí). Ahora, mientras el día de la cita llega, te decimos por qué la dupla de Versalles confeccionó una joya de disco de inicio a fin, así sabrás que faltar a dicho show no es la mejor de las ideas, ni de lejos.

Innovación sonora

Empecemos diciendo que Moon safari, de Air, lanzado en 1998, es un álbum emblemático de la música electrónica francesa donde sus autores combinaron elementos de música electrónica, el pop y el ambient con influencias del rock progresivo de los años 70 así como del jazz, creando un sonido único y atmosférico. El uso de sintetizadores analógicos, junto con instrumentos tradicionales, le da un carácter retrofuturista al disco, algo innovador para la época.

Influencia en la música electrónica

Moon safari popularizó un estilo más relajado y melódico dentro de la electrónica, contrastando con el techno o el house de la era en que fue dado a conocer. Este enfoque inspiró a otros artistas y ayudó a consolidar el downtempo y el chillout como géneros populares. El disco fue aclamado tanto por críticos como por el público gracias a canciones como “Sexy boy” y “All I need“, las cuales se convirtieron en éxitos mundiales. El álbum consolidó a Air como referente de la música francesa junto a artistas como Daft Punk.

Conexión con el cine y la cultura visual

Moon safari también es importante por la relación que tiene con el cine y la cultura visual. La música del álbum tiene un aire cinematográfico, lo que hizo que fuera utilizada en películas, comerciales y series, dándole una relevancia más allá de lo puramente musical. En resumen, Moon safari marcó un hito en la música electrónica por su originalidad, su influencia duradera y su capacidad de mezclar estilos con un enfoque sofisticado y accesible. Escuchar el álbum en directo en Hipnosis nos hará despegar los pies del suelo desde el primer track.

