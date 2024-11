Agustina Bazterrica y su ‘Cadáver exquisito’: Poderosa pesadilla canibal

Luego de una terrible pandemia provocada por un devastador virus transmitido, supuestamente, por los animales, el consumo de estos y su compañía han quedado estrictamente prohibidos. Con la población mundial disminuida drásticamente y sin ni siquiera el consuelo de poder acariciar a un perro o un gato, quienes han sido sacrificados casi hasta su exterminio, a los grandes líderes políticos sólo se les ha ocurrido una solución: legalizar el canibalismo, dividiendo a la humanidad entre consumidores y consumidos, quienes son criados, procesados y sacrificados como se hacía anteriormente con cerdos, vacas y gallinas.

TXT:: Carlos A. Ramírez

Cadáver exquisito, de la escritora argentina Agustina Bazterrica, es una novela de horror. Pero no de ese horror epidérmico con que se designa a cierto tipo de cine diseñado para asustar adolescentes caguengues, sino de un horror denso y profundo, escrito con mano maestra, que, como una monstruosa serpiente, acecha a su presa —el lector— y lo fascina y atrapa desde el primer párrafo hasta días después de que, aliviado, leyó su última línea.

Porque estamos ante una novela “mayor”, que de haber sido escrita en lengua inglesa estaría siendo ya considerada en todo el orbe entre distopías del calibre de Un mundo feliz y 1984, por mencionar algunas. Una historia despiadada que, alegóricamente, introduce los dedos y los retuerce en muchas heridas que llagan la piel de nuestra sociedad moderna, la cual presume de civilizada mientras basa sus cimientos en una crueldad indescriptible en contra de los animales, ante la que simplemente decide voltear la mirada.

Bazterrica, perteneciente, sin duda, a la misma estirpe de poderosas escritoras de la que forma parte también su compatriota Mariana Enríquez, ha confeccionado un mundo de pesadilla en donde los horrores del canibalismo se han normalizado a tal punto que las familias pueden criar, en sus domicilios, “cabezas domésticas” (es decir, otros seres humanos) para irlos consumiendo pedazo a pedazo, mientras los pobres infelices son testigos de su inefable infortunio.



“Cabezas” como la que recibe de regalo Marcos Tejo, un oscuro funcionario de un “frigorífico”, nombre con el que se designa eufemísticamente a los mataderos de seres humanos, y que dará pie a esta historia que indaga con ferocidad, ademas de lo ya señalado, en las teorías de conspiración, la manipulación de masas, el poder del lenguaje que de muchas maneras puede transformar la realidad, la paternidad, la orfandad y la muerte. Un relato espeluznante cuyo mayor mérito, quizá, es ponernos desnudos frente al espejo y mostrarnos hasta qué punto cada uno de nosotros hemos contribuido a hacer de este mundo el espantoso lugar en que habitamos.



Desde su aparición en 2017, Cadaver exquisito ha cosechado reconocimientos como el Premio Clarin de novela y el Ladies of horror fiction, y hace unos meses Alfaguara lo ha reimpreso por décima segunda ocasión. Algo verdaderamente plausible porque como decía Franz Kafka, “si el libro que leemos no nos despierta como un puño que nos golpeara en el cráneo, ¿para qué lo leemos? ¿Para que nos haga felices? Dios mío, también seríamos felices si no tuviéramos libros, y podríamos, si fuera necesario, escribir nosotros mismos los libros que nos hagan felices. Pero lo que debemos temer son esos libros que se precipitan sobre nosotros como la mala suerte y que nos perturban profundamente”.

Y este libro, no quepa ninguna duda, es justo uno de esos de los que el gran escritor nacido en Praga hablaba.

Agustina Bazterrica / Cadáver exquisito / Alfaguara

