Semanas atrás Rarezas Latinas comenzó una residencia en Tacos Saigon, el pop up de cocina fusión mexa-asiatica a cargo de Mijo (Moon Runner, Alec Sander, Dj Valet Parking, etc).

Si aún no conoces, Rarezas Latinas es una fiesta guiada por selectores de vinilo con una hiper-curaduría que pone el ambiente perfecto para todo aquel que tenga algo de candela en la sangre.

En las tornas en esta ocasión la música será seleccionada por: Pocz, Ritmonzón y Sandy Yahuili.

La comida de Tacos Saigon es garantía, te recomiendo el supremo taco de carne asada con kimchi, si buscas algo ligero hay ceviche, la barbaphoa fusiona la barbacha mexa y la carne pho con un topping de cilantro y menta que le da un toque único y obvio para los veggies hay un guacamole bien deli, no dejes pasar la nieve de coco de postre.

El plan es en la tarde, todo tranqui para que puedas ir a comer, beber algo, reposar la comida y echar un bailongo, así que también acaba temprano para que te puedas ir a ver Netflix o por si tienes un plan más de party de noche.

Además los drinks son la onda puedes encontrar cocteles con calpis, micheladas banqueteras para que te sientas como en la Lagu , pero sin el exceso de gente y realmente con medidas sanitarias. Además si no eres de chela ni de probar cocteles exóticos tienen una buena barra para que no te falte tu cuba pintadita, ya se me antojó.

Por cierto la onda es gratis con registro.

