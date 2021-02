Aerial East, lanza Try harder, una docena de composiciones intimistas, de sosiego abierto, donde la voz de la cantautora fluye entre arpegios. Un canto que evoca figuras donde la belleza parece asomarse entre nubes para saludar a los corazones sensibles.

TXT:: Alejandro González Castillo

“The things we build” funciona perfecto para acercarse a la obra de la artista, quien del tema cuenta: “Es sobre no pertenecer a ningún lado y luchar por adueñarte de la vida que estás construyendo con alguien que parece tener una base más sólida”. Una historia donde temple y contemplación se toman las manos con una distorsión discreta apoyando el falsete de quien se crió en Texas para luego mudarse a Nueva York, donde amplió su horizonte creativo para alcanzar las cuotas que hoy presume en Try harder.

Producto de experimentar periodos de ansiedad y buscar calma en sonoridades lejanas a la percusión, Try harder opera como un remanso para días convulsos. Aerial East intenta aterrizar las sensaciones que la obra produce, y escuchando “The things we build” se va comprendiendo a qué se refiere cuando dice: “buscaba que tuviese gravedad sin que eso significara que pesadez”.