Aprovechando el tremendo momento por el que atraviesan Black Pumas, su guitarrista, productor y co-fundador, Adrián Quesada, quiere darse un gusto musical a través del que saca su personal manera de recrear a un género de antaño y convertirlo en Boleros Psicodélicos, un disco que aparecerá completo el próximo 3 de junio.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Alrededor del proyecto, que será editado por ATO Records, es fácil concentrarse en las voces invitadas, pero no se trata de un asunto menor la mención al par de musicazos que ha tenido por acompañantes; por una parte, el extraordinario guitarrista Marc Ribot, aunado, nada menos, que de quien fuera colaborador cercano de los Beastie Boys y donde aportaba su teclado espacial: Money Mark.

La primera muestra de estos Boleros Psicodélicos es “Mentiras con cariño”, en la que se acompaña de quien fuera integrante de Calle 13 y ganadora de un GRAMMY, la puertorriqueña iLe, con quien le da vuelo a una melodía tabernera y propia de amores fugitivos.

Adrián Quesada quiere darle una vuelta a un género que sigue vigente en el imaginario cultural y musical de América Latina, pero agregando esa deliciosa ponzoña sonora que le caracteriza. En Boleros Psicodélicos hay composiciones suyas, pero también los covers de “Puedes decir de mí” de La Lupe y “El Muchacho de los ojos tristes”, ese clásico incombustible de Jeanette.

En el resto del disco se hace acompañar de la guatemalteca Gaby Moreno (que ha crecido muchísimo tras colaborar con Love of Lesbian), el colombiano-americano, Gabriel Garzón-Montano, uno de los talentos emergentes a tomar en cuenta; y la estrella del R&B, Girl Ultra, entre otros.

Adrián Quesada se encargó no sólo de componer sus temas, sino de la producción, grabación y mezcla a partir de un sello analógico, que hace que el sonido nos haga viajar en el tiempo y retornar al pasado, a los años de gloria de los boleros, un estilo del que se colgó tras de escuchar principios de los dosmiles, la canción “Esclavo y amo”, que Los Pasteles Verdes lanzarán en 1975, y que luego se extendió a Los Ángeles Negros y figuras como Sandro y José José.

Boleros Psicodélicos estará conformado por:

Mentiras Con Cariño (iLe)

El Paraguas (Gabriel Garzón-Montano)

Ídolo (Angelica Garcia)

Hielo Seco (Marc Ribot and Money Mark)

El Payaso (Girl Ultra)

Tus Tormentas (Mireya Ramos)

Puedes Decir De Mi (Gaby Moreno)

Eso No Lo He Dicho Yo (College Of Knowledge)

Esclavo Y Amo (Natalia Clavier)

Ya No Me Quieres (Jaron Marshall)

El León (Rudy De Anda)

El Muchacho De Los Ojos Tristes (Tita)

