Adidas Originals está listo para celebrar las épocas decembrinas y qué mejor que hacerlo con Home alone, película protagonizada por Macaulay Culkin.

El filme enfocado en las aventuras del pequeño Kevin McCallister se convirtió en todo un clásico navideño; es por eso que la marca de ropa ha decidido rendirle homenaje con uno par de sneakers edición limitada que serán lanzados a nivel mundial el próximo 11 de diciembre. Justo a tiempo para que complementen tu outfit esta navidad.

Inspirada en los encuentros entre Kevin, Harry y Marv, la nueva silueta viene en cuero color hueso/crema/blanco con divertidos detalles rojos. Además, en la parte de enfrente, los tenis se han adornado con simulaciones de quemaduras que hace alusión a la icónica escena del incendio y el logotipo de la película; mientras que en la parte trasera aparece su famoso slogan: “This is my house, I have to defend it”.

Una pieza metálica en el talón cuenta con un lazo que brilla en la oscuridad, un guiño irónico a la manija de la puerta con la marca de la familia McCallister, que sirve como una trampa de Kevin para derrotar a “The Wet Bandits”. El look se complementa con llaveros de goma con la marca Home alone, joyas de encaje metálico que hacen referencia a icónicas escenas de la cinta y tres sockliners adicionales.

Pero, las sorpresas no paran ahí, ya que adidas Originals celebrará el lanzamiento con una serie de actividades especiales en Chicago y París, dos ciudades clave en la trama de Home alone. Igual toda la información la puedes consultar dando click aquí.

Los tenis estarán disponibles a través del sitio oficial de Adidas, su app, en la Flagship store, Originals Perisur, Originals Santa Fe, Lust, Soul, ALIVE, 99 Problems, 2 Feet Undr, TAF e Innvictus.

Foto de portada: Cortesía.