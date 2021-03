Blind Guardian, Gamma Ray y Running Wild tienen en común un pasado cimentado en lo que por mucho tiempo se ha denominado power metal europeo, y también son referentes cuando se escucha a los estadunidenses Adamantis; hablamos de bandas que pertenecen a la realeza del subgénero y tienen la vida suficiente como para haber marcado a nuevos valores, como el quinteto referido.

La versión europea del power metal ha sido recreada por muchos pero dominada por pocos. Entre sus elementos clásicos se encuentran un cantante de alto registro, guitarras gemelas, una sección rítmica que suena como ariete y canciones que inspiran y enganchan. Justo lo que del quinteto masachusetano atrajo al sello Cruz del Sur, quien retomó el debutante y auto producido Far flung realm para re lanzarlo el próximo 19 de marzo.

Adamantis se formó en Boston, en 2016, por el baterista Evgeny Gromovoy y el guitarrista Javier Estrada. Al poco tiempo encontraron al guitarrista Jeff Taft, el bajista Liz Cleary y el cantante Ashley Cavall. Juntos tocaron por todo el circuito de la zona de Nueva Inglaterra hasta que editaron su EP debut, Thundermark, en 2018. Ahora, con Cody Pelchat en el bajo y Jeff Stark en la voz crearon Far flung realm, un disco mezclado y masterizado por Christian Moos, de los Spacelab Mixing Studios.

El trabajo es una excelente combinación de temas que se recarga en novelas como la saga Eternal champion o Garden’s of the moon. Hay también temas de historia, de enfrentarse a la muerte y la mortalidad y algo de fantasía. Para los seguidores del género, hay incluso una colaboración con Elisa C. Martin, ex cantante de la banda española Dark Moor. Se trata pues de una banda novel que se aventuró con enorme éxito en un género complejo y que ha logrado un disco altamente recomendable.