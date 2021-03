Adam Wingard es el director de moda en este momento, su trabajo como realizador en la cinta de Godzilla vs. Kong logró redimirlo de su atropellado pasado por haber dirigido la versión live-action de Death Note, ahora ya perdonado por la mayoría de la audiencia el cineasta tiene un nuevo encargo.

Todos hemos escuchado sobre los Thundercats, es más, teníamos las figuras de acción y los accesorios cuando niños para fingir que éramos Leono o algún otro personaje, pues para el deleite de muchos una película en CGI ha sido anunciada para llevarse a la pantalla grande y Wingard será el indicado para realizarla.

Con información de Deadline, Adam habría sigo elegido para hacer la adaptación esta legendaria historia de aquellos emblemáticos personajes de los años 80, la serie fue creada por Tobin Wolf en 1985 y abarco 130 capítulos, convirtiéndose en un producto de culto que no ha podido ser superado.

El director confesó a Deadline que es un gran fan de estos personajes y que en parte le sirvieron de inspiración para comenzar con su carrera en el cine: “ThunderCats es un proyecto de ensueño para mí. Cuando estaba en la escuela secundaria, estaba obsesionado con eso. Pensarías en ese momento que yo era un poco mayor, que mis años de obsesión con Thundercats debieron ser cuando tenía 6 años. Pero mi verdadera obsesión llegó en la escuela secundaria, el pináculo de mí vida al decidir que quería ser cineasta y entonces fui empujando en esa dirección.”

“Esto es una gran pasión para mí. Nadie en este planeta sabe o ha pensado tanto en Thundercats como yo. Me han dado las riendas. Vi esto como una oportunidad para hacer un nuevo tipo de película de ciencia ficción y fantasía que la gente nunca ha visto antes. Tiene una rica mitología; los personajes son fantásticos. Los colores. Quiero hacer una película de Thundercats que te lleve de vuelta a esa estética de los años ochenta. No quiero reinventar su apariencia; quiero que se parezcan a los Thundercats. Tampoco me interesa hacerlo en live-action.”

Aún no hay más información sobre fecha de inicio de producción o fecha de estreno.

