Con el arranque de un año nuevo, también llegó una serie de especulaciones sobre los próximos proyectos del MCU, incluyendo Fantastic four. Si bien Marvel Studios aún no menciona nada, diversas fuentes han asegurado que el estudio ya se encuentra en busca del actor que tomará el papel de Reed Richards, líder y miembro fundador del combo aventurero que explora el espacio, tiempo y las dimensiones alternativas para salvar al mundo.

De acuerdo con The Direct y la insider Grace Randolph de Beyond the Trailer, Marvel Studios ya evalúa a varios candidatos para el papel, entre ellos Adam Driver, Penn Badgley, John Krasinski (quien por cierto ya interpretó a Reed en Doctor Strange 2) y el mexicano Diego Luna. Sin embargo, todo indica a que el prospecto más fuerte es Adam Driver.

Hasta el momento todos son rumores, habrá que esperar a que Marvel Studios comparta su veredicto final junto con los nombres que complementarán el elenco. Y si las cosas marchan bien, esto sucederá dentro de poco, ya que Fantastic four está por iniciar su rodaje para finalmente llegar a las salas de cine en noviembre de 2024 o febrero de 2025.